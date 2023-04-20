6600 гривень повторно. Переселенці у двох областях можуть отримати додаткові виплати

Міжнародна благодійна організація Dorcas продовжує надавати грошову допомогу переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях.
На виплати можуть претендувати вразливі категорії втікачів від війни. Які умови реєстрації на допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на napensii.ua.
Грошова допомога передбачена внутрішньо переміщеним особах у двох областях – Запорізькій та Закарпатській. Кошти виплачують одноразово одразу за 3 місяці на кожного члена родини. Загалом 6600 гривень на людину. Гроші надходитимуть у відділення Укрпошти.
У Запорізькій області умови реєстрації на грошову допомогу такі:
"Якщо не минуло 3 місяців від першої виплати, потрібно зачекати і не записуватися на реєстрацію. Якщо людина першу (чи всю відразу) виплату отримала у січні, ми рахуємо: 1 - січень, 2 - лютий, 3 - березень. Значить, у квітні вона може претендувати на допомогу. Якщо перша виплата була раніше січня, то минуло понад 3 місяці. Якщо упродовж 30 днів ви подали заявку в іншу благодійну організацію на фінансову допомогу, вам слід почекати від них відповіді, перш ніж подаватися до нас", – звертають увагу в телеграм-каналі організації.
У Закарпатській області на допомогу можуть претендувати особи, у яких минув місяць з моменту останньої виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій (якщо вони таку допомогу отримували). Також умова – хоча б одна з вразливостей.
Для того, щоб зареєструватися, треба записатися телефоном, тоді заявнику призначать день і годину, коли треба прийти з документами:
Гаряча лінія організації "Доркас Україна": 0800-351-369.
Фінансову допомогу від Dorcas можуть отримати внутрішньо переміщені особи в Запорізькій та Закарпатській областях з таких категорій вразливості:
Необхідні документи для реєстрації родини на отримання допомоги:
Необхідно надати лише оригінали документів на кожного члена родини, копії не потрібні.
Нагадаємо, ми писали, де українцям надають грошову допомогу від ACTED.
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