6600 гривен повторно. Переселенцы в двух областях могут получить дополнительные выплаты

Международная благотворительная организация Dorcas продолжает предоставлять денежную помощь переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях.
На выплаты могут претендовать уязвимые категории бежавших от войны. Какие условия регистрации на помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на napensii.ua.
Денежная помощь предусмотрена внутренне перемещенным лицам в двух областях – Запорожской и Закарпатской. Средства выплачиваются единовременно сразу за 3 месяца на каждого члена семьи. В общей сложности 6600 гривен на человека. Деньги будут поступать в отделение Укрпочты.
В Запорожской области условия регистрации на денежную помощь следующие:
"Если не прошло 3 месяцев после первой выплаты, нужно подождать и не записываться на регистрацию. Если человек первую (или всю сразу) выплату получил в январе, мы считаем: 1 – январь, 2 – февраль, 3 – март. Значит, в апреле он может претендовать на помощь. Если первая выплата была раньше января, прошло более 3 месяцев. Если в течение 30 дней вы подали заявку в другую благотворительную организацию на финансовую помощь, вам следует подождать от них ответа, прежде чем подаваться к нам", – обращают внимание в телеграмм-канале организации.
В Закарпатской области на помощь могут претендовать лица, у которых прошел месяц с момента последней выплаты от других международных гуманитарных организаций (если они такую помощь получали). Также условие – хотя бы одна из уязвимостей.
Для того чтобы зарегистрироваться, нужно записаться по телефону, тогда заявителю назначат день и час, когда нужно прийти с документами:
Горячая линия организации "Доркас Украина": 0800-351-369.
Финансовую помощь от Dorcas могут получить внутренне перемещенные лица в Запорожской и Закарпатской областях из следующих категорий уязвимости:
Необходимые документы для регистрации семьи на получение помощи:
Необходимо предоставить только оригиналы документов на каждого члена семьи, копии не нужны.
Напомним, мы писали, где украинцам оказывают денежную помощь от ACTE .
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