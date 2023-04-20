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6600 гривень повторно. Переселенці у двох областях можуть отримати додаткові виплати

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Четвер 20 квітня 2023 12:17
6600 гривень повторно. Переселенці у двох областях можуть отримати додаткові виплати Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міжнародна благодійна організація Dorcas продовжує надавати грошову допомогу переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях.

На виплати можуть претендувати вразливі категорії втікачів від війни. Які умови реєстрації на допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на napensii.ua.

Як отримати фінансову допомогу від Dorcas

Грошова допомога передбачена внутрішньо переміщеним особах у двох областях – Запорізькій та Закарпатській. Кошти виплачують одноразово одразу за 3 місяці на кожного члена родини. Загалом 6600 гривень на людину. Гроші надходитимуть у відділення Укрпошти.

У Запорізькій області умови реєстрації на грошову допомогу такі:

  • є довідка ВПО;
  • минуло більше 3 місяців з останньої виплати фінансової допомоги від міжнародних організацій;
  • у когось в сім'ї є категорія вразливості.

"Якщо не минуло 3 місяців від першої виплати, потрібно зачекати і не записуватися на реєстрацію. Якщо людина першу (чи всю відразу) виплату отримала у січні, ми рахуємо: 1 - січень, 2 - лютий, 3 - березень. Значить, у квітні вона може претендувати на допомогу. Якщо перша виплата була раніше січня, то минуло понад 3 місяці. Якщо упродовж 30 днів ви подали заявку в іншу благодійну організацію на фінансову допомогу, вам слід почекати від них відповіді, перш ніж подаватися до нас", – звертають увагу в телеграм-каналі організації.

У Закарпатській області на допомогу можуть претендувати особи, у яких минув місяць з моменту останньої виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій (якщо вони таку допомогу отримували). Також умова – хоча б одна з вразливостей.

6600 гривень повторно. Переселенці у двох областях можуть отримати додаткові виплатиФото: Гроші виплатять вразливим категоріям переселенців (gettyimages.com)

Для того, щоб зареєструватися, треба записатися телефоном, тоді заявнику призначать день і годину, коли треба прийти з документами:

  • Закарпатська область – +380635740254;
  • Запорізька область – +380931563758, +380668722556.

Гаряча лінія організації "Доркас Україна": 0800-351-369.

Хто з переселенців може претендувати на виплати

Фінансову допомогу від Dorcas можуть отримати внутрішньо переміщені особи в Запорізькій та Закарпатській областях з таких категорій вразливості:

  • особи з інвалідністю, або якщо у родині в когось наявна інвалідність, підтверджена довідками;
  • багатодітна родина (3 та більше дітей);
  • люди похилого віку (60 років і старше);
  • особи з тяжкими хронічними захворюваннями та якщо в когось у родині наявне хронічне захворювання, підтверджене довідками;
  • вагітна та/або якщо у родині є діти до 3-х років;
  • мати-одиначка/батько-одинак, статус яких підтверджено офіційними документами.

6600 гривень повторно. Переселенці у двох областях можуть отримати додаткові виплатиФото: Переселенці на Закарпатті (gettyimages.com)

Необхідні документи для реєстрації родини на отримання допомоги:

  • паспорти;
  • ідентифікаційні коди;
  • довідки ВПО;
  • свідоцтва про народження дітей та їхні ідентифікаційні коди;
  • документи, підтверджуючі вразливості, зазначені вище.

Необхідно надати лише оригінали документів на кожного члена родини, копії не потрібні.

Нагадаємо, ми писали, де українцям надають грошову допомогу від ACTED.

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