60 євро для поїздок. Українці в Італії можуть отримати бонуси на транспорт: деталі

Італія відновила видачу ваучерів на громадський транспорт вартістю до 60 євро для студентів, робітників і пенсіонерів. Зміни діють із 17 квітня 2023 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Wantedinrome.com.

Схема, вперше запроваджена минулого року урядом Маріо Драгі, була оновлена адміністрацією прем’єр-міністра Джорджії Мелоні. В неї внесли деякі зміни. На відміну від початкової схеми, яка була доступна для тих, хто мав річний дохід менш як 35 000 євро, новий "bonus trasporti" відкритий для тих, чий особистий дохід складає менше 20 000 євро на рік.

В уряді вже виділили 100 мільйонів євро на таку схему. Вона передбачає одноразовий платіж у розмірі максимум 60 євро на транспорт.

Пасажири можуть придбати сезонні проїзні квитки на місцевий транспорт (автобус, трамвай, метро), а також міжміські автобуси та регіональний і національний залізничний транспорт (лише другий клас).

Як отримати ваучер на громадський транспорт Італії

Електронний ваучер можна замовити онлайн, зайшовши на веб-сайт Bonus Trasporti. Щоб отримати доступ, потрібно мати цифрову ідентифікацію SPID (система управління цифровою ідентифікацією громадян та підприємств) або електронну ідентифікаційну картку CIE та вказати податковий код.

Ваучер, оформлений через сайт, не підлягає передачі іншим особам.

Зверніть увагу. Ваучер на транспорт в Італії є іменним і придатним для придбання річного або місячного абонемента протягом поточного місяця.

Нагадаємо, всі, хто проживає в Австрії понад 6 місяців, можуть отримати виплату 500 євро. Це спеціальний кліматичний бонус, який видають незалежно від віку та громадянства.

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