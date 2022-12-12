5000 рейсів. Куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війни

Із початку війни українська авіакомпанія SkyUp продовжила виконувати рейси за кордоном. Загалом вже було здійснено близько 5 тисяч польотів.
Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі авіакомпанії.
Із березня по жовтень український перевізник здійснив близько 5000 польотів. Це були евакуаційні рейси для українців, перевезення гуманітарних вантажів, спеціальні рейси для хасидських паломників та українських спортсменів.
Також – перельоти за контрактами мокрого лізингу у партнерстві з європейськими авіакомпаніями, чартерні рейси для туристичних операторів із України та європейських країн.
"Рейси в такому форматі співпраці виконуються згідно із замовленнями авіакомпаній-партнерів, тому фіксованої закріпленої за літаками польотної програми немає. Загалом наші літаки курсували між аеропортами більш ніж 50 міст світу", – розповідають про мокрий лізинг у авіакомпанії SkyUp.
Український перевізник працював на умовах мокрого лізингу з Wizz Air, SmartWings, Freebird Airlines, Tailwind Airlines, Corendon Airlines.
Окрім того, SkyUp виконує чартерні рейси на замовлення європейських туристичних операторів та українського туроператора "Join UP! Україна" та "Join UP! Baltic" із аеропортів 5 країн.
"Літаємо до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Молдови. Також працюємо над відкриттям нових рейсів до Греції, Хорватії, Фуншала з цих країн та до Туреччини та Єгипту з інших європейських країн", –діляться подробицями в авіакомпанії.
У SkyUp зазначають: готові співпрацювати з будь-якими туроператорами, окрім російських та тих, які підтримують російську агресію. З українськими партнерами готові розпочати рейси на спеціальних умовах з найближчих країн: Польщі, Румунії, Молдови.
Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія SkyUp відкриє авіакомпанію у Європі.