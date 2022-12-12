5000 рейсів. Куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війни

Із початку війни українська авіакомпанія SkyUp продовжила виконувати рейси за кордоном. Загалом вже було здійснено близько 5 тисяч польотів.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Із березня по жовтень український перевізник здійснив близько 5000 польотів. Це були евакуаційні рейси для українців, перевезення гуманітарних вантажів, спеціальні рейси для хасидських паломників та українських спортсменів.

Також – перельоти за контрактами мокрого лізингу у партнерстві з європейськими авіакомпаніями, чартерні рейси для туристичних операторів із України та європейських країн.

"Рейси в такому форматі співпраці виконуються згідно із замовленнями авіакомпаній-партнерів, тому фіксованої закріпленої за літаками польотної програми немає. Загалом наші літаки курсували між аеропортами більш ніж 50 міст світу", – розповідають про мокрий лізинг у авіакомпанії SkyUp.

Український перевізник працював на умовах мокрого лізингу з Wizz Air, SmartWings, Freebird Airlines, Tailwind Airlines, Corendon Airlines.

Фото: Авіакомпанія SkyUp виконала 5 тисяч рейсів з початку війни (gettyimages.com)

Окрім того, SkyUp виконує чартерні рейси на замовлення європейських туристичних операторів та українського туроператора "Join UP! Україна" та "Join UP! Baltic" із аеропортів 5 країн.

"Літаємо до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Молдови. Також працюємо над відкриттям нових рейсів до Греції, Хорватії, Фуншала з цих країн та до Туреччини та Єгипту з інших європейських країн", –діляться подробицями в авіакомпанії.

У SkyUp зазначають: готові співпрацювати з будь-якими туроператорами, окрім російських та тих, які підтримують російську агресію. З українськими партнерами готові розпочати рейси на спеціальних умовах з найближчих країн: Польщі, Румунії, Молдови.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія SkyUp відкриє авіакомпанію у Європі.