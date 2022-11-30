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50% знижки для переселенців від блекауту. Скільки коштує житло у Славському

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Середа 30 листопада 2022 13:53
50% знижки для переселенців від блекауту. Скільки коштує житло у Славському Фото: У Славському чекають на переселенців (facebook.com/slavsko.travel)
Автор: Ольга Маджумдар

Курортне селище Славське на Львівщині та навколишні села готові приймати до себе людей, які будуть тимчасово приїжджати зі своїх домівок у містах.

У громаді чекають людей із міст у готелях і садибах із пічним опаленням та індивідуальними джерелами води. Власники житла запасаються генераторами і акумуляторами, розповіла в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла керівниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

Переселенці зі Славського не їдуть за кордон

Наразі в Славську громаду, яка налічує 16 населених пунктів, вже переїхали близько тисячі нових людей – переважно це мешканці Києва та великих міст, які працюють віддалено.

"Під час відключень світла зв'язок повністю не зникає – оператори можуть виключати на півгодини – можливо, коли переходять на альтернативне живлення", – розповідає Ольга Безушко.

Відключення світла, які застосовуються останнім часом в регіоні, не вплинули на виїзд за кордон переселенців, які поселилися в громаді навесні. Дехто їде із Славського, де є дешевші варіанти або можна жити без господарів. Чи перебираються і в містечка, де є квартири у багатоповерхівках, зазначає співрозмовниця.

50% знижки для переселенців від блекауту. Скільки коштує житло у СлавськомуФото: Курорт Славське взимку (vnebo.ua)

Скільки коштує зимівля у Славскому

За словами Ольги Безушко, місцеві мешканці ставляться до переселенців з розумінням і готові допомагати. Але які будуть ціни на житло в сезон, вона передбачити не береться.

"Із березня ситуація змінилася - хтось може здати свою квартиру чи пустити до себе жити тільки за оплату комунальних послуг, а хтось поставить ціну як для туриста", – зауважує вона.

За останні місяці, за інформацією фахівця, сім'ї знаходили місце для проживання в середньому за 10 тисяч гривень в місяць. За таку суму можна орендувати частину будинку з окремим входом: кімнату з кухнею. Або невеличкий будинок.

"Кімнату в Славському можна було знайти за 80-100 гривень на добу, коли люди приїжджали на тиждень-два. Але ціни для вимушено переміщених осіб господарі встановлюють індивідуально", – каже вона.

На території громади знаходиться близько 30 квартир, орендувати таке житло також можна було за 6-10 тисяч гривень.

"Готелі дають 20% свого номерного фонду виключно під вимушено переміщених осіб – людям із Києва, Харкова чи Полтави, міст, де нанесено більшої шкоди інфраструктури, ніж в нашій області. Переважно в таких випадках ставлять 50-60% знижки для переселенців", – зазначає представниця місцевої влади.

За її словами, зараз в Славській громаді у готелях і садибах зайняті 20-25% місць, 15% – заброньовані на новорічні свята.

Нагадаємо, ми писали, що на захід України почали переїжджати мешканці великих міст.

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