50% скидка для переселенцев от блекаута. Сколько стоит жилье в Славском

Курортный поселок Славское во Львовской области и окрестные села готовы принимать к себе людей, которые будут временно приезжать из своих домов в городах.

В общине ждут людей из городов в отелях и усадьбах с печным отоплением и индивидуальными источниками воды. Владельцы жилья запасаются генераторами и аккумуляторами, рассказала в комментарии TRAVEL РБК-Украина руководитель отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

Переселенцы из Славского не уезжают за границу

В Славскую общину, которая насчитывает 16 населенных пунктов, уже переехали около тысячи новых людей – преимущественно это жители Киева и крупных городов, которые работают удаленно.

"Во время отключения света связь полностью не исчезает – операторы могут выключать на полчаса - возможно, когда переходят на альтернативное питание", – рассказывает Ольга Безушко.

Отключения света, применяемые в последнее время в регионе, не повлияли на выезд за границу переселенцев, поселившихся в общине весной. Кое-кто едет из Славского, где есть более дешевые варианты или можно жить без хозяев. Перебираются и в городки, где есть квартиры в многоэтажках, отмечает собеседница.

Фото: Курорт Славское зимой (vnebo.ua)

Сколько стоит зимовка в Славском

По словам Ольги Безушко, местные жители относятся к переселенцам с пониманием и готовы помогать. Но какие будут цены на жилье в сезон, она предугадать не берется.

"С марта ситуация изменилась – кто-то может сдать свою квартиру или пустить к себе жить только за оплату коммунальных услуг, а кто-то поставит цену как для туриста", – отмечает она.

За последние месяцы, по информации специалиста, семьи находили место проживания в среднем за 10 тысяч гривен в месяц. За такую сумму можно снять часть дома с отдельным входом: комнату с кухней. Или небольшой дом.

"Комнату в Славском можно было найти за 80-100 гривен в сутки, когда люди приезжали на неделю-две. Но цены для вынужденно перемещенных лиц хозяева устанавливают индивидуально", – говорит она.

На территории общины находится около 30 квартир, арендовать такое жилье также можно было за 6-10 тысяч гривен.

"Отели дают 20% своего номерного фонда исключительно под вынужденно перемещенных лиц – людям из Киева, Харькова или Полтавы, городов, где нанесено больше ущерба инфраструктуре, чем в нашей области. Преимущественно в таких случаях ставят 50-60% скидки для переселенцев", – отмечает представитель местных властей.

По ее словам, сейчас в Славской общине в гостиницах и усадьбах заняты 20-25% мест , 15% – забронированы на новогодние праздники.

Напомним, мы писали, что западнее Украины начали переезжать жители больших городов.