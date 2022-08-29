50 тисяч біженців залишаться без дому. У Британії закінчується програма спонсорства житла

Багато британців не будуть продовжувати терміни проживання українців

Українці, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії, ризикують опинитися на вулиці. Перший 6-місячний період спонсорської підтримки "Homes for Ukraine" добігає кінця, а нову програму допомоги уряд не поспішає пропонувати.

Про майбутню кризу з українськими біженцями у Великій Британії TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Guardian.

Міністри відмовляються пропонувати новий пакет підтримки

Перша група шестимісячного прийому біженців добігає кінця в наступному місяці, але нових програм підтримки спонсорам Homes for Ukraine не пропонується, відзначають аналітики видання.

Це означає, що 50000 українських біженців у Великій Британії можуть стати бездомними в наступному році. Уряд був попереджений про це, але міністри відмовляються пропонувати новий пакет підтримки, щоб зупинити кризу, що насувається на тлі зростання вартості життя і війни, що триває.

Фото: Від березня за програмою "Будинки для України" прибуло 83900 біженців (gettyimages.com)

Ряд організацій попереджають, що реакція уряду на кризу з біженцями в результаті конфлікту може призвести до "катастрофічного зростання бездомності".

Всього з березня за програмою "Будинки для України" прибуло 83900 біженців. Втікачам від війни підібрали спонсорів, які погодилися розмістити їх на шість місяців і отримувати 350 фунтів стерлінгів на місяць.

Не всі варіанти спонсорства виявилися успішними. Дані уряду показують, що з початку війни в лютому 1335 українських домогосподарств, у тому числі 945 сімей з дітьми, зареєструвалися як бездомні.

Ця цифра має зрости з наступного місяця. Опитування спонсорів біженців, проведене дитячою благодійною організацією "Barnardo's", свідчить, що від 15000 до 21000 українців можуть залишитися без даху над головою до зими, а до середини наступного року їх число зросте до більш ніж 50 000 осіб.

Група "Біженці вдома" заявила, що ця цифра може бути ще вищою через рахунки за електроенергію та інфляцію.

Тіньовий державний секретар з питань підвищення рівня житлового будівництва та громад Ліза Ненді відзначила:

"Ці шокуючі цифри показують масштаби кризи, яка вразить сім'ї біженців, які приїхали до Великої Британії за схемою "Будинки для України", рятуючись від путінської війни".

Ще в березні вона запитувала в парламенті, що заплановано на випадок припинення спонсорства, але не отримала відповіді.

Фото: До зими від 15 тисяч біженців можуть залишитися без спонсорів житла (gettyimages.com)

Голова Асоціації місцевого самоврядування Джеймс Джеймісон попередив, що навіть якщо українці зможуть знайти нового спонсора, в майбутньому їх чекають серйозні проблеми.

"Існує значний ризик того, що багатьом українським сім'ям може знадобитися оголосити себе бездомними через відсутність спонсорів або інших варіантів",-сказав він.

Минулого тижня міністр у справах біженців лорд Харрінгтон заявив, що щомісячні виплати приймаючим британцям через шість місяців мають подвоїтися до 700 фунтів стерлінгів на місяць, щоб компенсувати проблеми з вартістю життя. Але поки міністерство фінансів відмовляється вводити підвищення.

Британці не розуміли всієї відповідальності щодо прийому біженців

Для багатьох біженців шестимісячний період закінчується в середині вересня. При цьому значна частина власників заявляє, що без додаткової допомоги з боку уряду українцям доведеться виїхати з житла. Уряд просить власників дозволити українцям залишатися довше, ніж на шість місяців, і звертається до нових спонсорів.

"У першу хвилю спонсорів входили люди, які не зовсім розуміли значення і наслідків такої відповідальності", - зазначає Станіслав Бенеш з благодійної організації "Опора", яка допомогла перебратися до Великобританії близько 8000 українцям.

Фото: Британці приймають українців тільки на 6 місяців (gettyimages.com)

У суботу уряд заявив, що він переглядає рівень підтримки за схемою, але поліпшеної допомоги поки не пропонується.

Експерт із віз Кітті Гамільтон заявила, що підвищена підтримка повинна надаватися протягом трьох років - терміну, на який видаються візи українським біженцям.

"Зобов'язання уряду було розраховане на три роки, а не на шість місяців, тому має бути довгостроковий план дій, який не витрачає добру волю стількох людей. Схема була запропонована на початкові шість місяців - малося на увазі, що в уряду буде шанс скласти більш істотні плани. Але нічого не сталося", - звертає увагу вона.

Вона зазначає, що британські домогосподарства по всій країні активізувалися, в той час як уряд "сховався".

"Більше ніяких затримок, ніяких "лейкопластирів" - нам потрібен належний план розміщення і підтримки біженців", - підкреслює вона.

За тим, щоб сім'ї не залишалися без даху над головою, повинні стежити місцеві ради, сказав спікер уряду.

"Ми надали їм по 10 500 фунтів стерлінгів на людину для покриття витрат, а також доступ до послуги підбору нових партнерів для пошуку нового спонсора в рідкісних випадках відмови від спонсорства. Ми вже вжили заходів, щоб платежі в розмірі 350 фунтів стерлінгів були звільнені від податків, і продовжуємо відстежувати і аналізувати надану підтримку", - зазначив він.

Вони додали, що тісно співпрацюють з радами, щоб забезпечити українцям доступ до відповідного житла, якщо вони вирішать переїхати.

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"За квартиру просять платити за 6-12 місяців наперед"

Біженка з Києва Ольга Плющ працює в Українському інституті в Лондоні та в благодійній організації "Опора". Вона допомагає консультувати українців, які прибувають до Великої Британії. За її словами, процес оренди - замкнуте коло для біженців, тому що вони не можуть платити великі депозити і у них немає досвіду роботи у Великій Британії або добровільного поручителя.

Ольга знає людей, які вже стали бездомними і сплять на диванах друзів через невдачу з розміщенням. У деяких рідкісних випадках, за її словами, члени британсько-української діаспори, які можуть дозволити собі такі витрати, допомагають, знімаючи цілі будинки і кімнати біженцям.

"Я знаю, що є українці, у яких є гроші, щоб щомісяця платити за квартиру, але їх просять платити від шести до дванадцяти місяців наперед. Це великі гроші, тому не багато українців можуть собі це дозволити. У них є робота, тому у них є гроші, щоб платити щомісяця, але передоплата за 12 місяців - це занадто багато", - ділиться Ольга.

Українка зазначає, що багато українців і не збиралися перебувати у Великій Британії довше 6 місяців, сподіваючись, що війна скоро закінчиться. Тепер біженці розгублені через невідомість, де жити після закінчення програми розміщення.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців у Великій Британії вже знайшли роботу.