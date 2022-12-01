ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До 50 тисяч гривень. Ким працюють українські біженці у Чехії та скільки заробляють

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 08:00
До 50 тисяч гривень. Ким працюють українські біженці у Чехії та скільки заробляють Фото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії щомісяця зростає кількість українців, які працюють. У країні працевлаштувалися вже майже 100 тисяч українських біженців.

Де працюють наші громадяни у Чехії та скільки вони заробляють, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

З яких регіонів України їдуть найбільше українців на роботу в Чехію

Українські біженці в Чехії активно працевлаштовуються – якщо у червні на роботу ходили 68 тисяч втікачів від війни, то до кінця жовтня офіційну роботу знайшли понад 98 тисяч осіб. Це майже кожен п'ятий власник візи тимчасового захисту.

З початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч таких віз. Серед тих, хто знайшли роботу, близько дві треті – жінки.

Експерти EWL проаналізували, що Чехія продовжує реєструвати стабільний потік новоприбулих, але з березня 2022 року він трохи скоротився. Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії – це вихідці з центру, півдня та сходу України. За даними Агентства ООН у справах біженців, майже половина біженців – жінки, ще 33% – діти.

"Частина біженців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися в Україну. Зараз залишаються і йдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із заходу України, які працюють в Чехії – десь 10%", – розповідає директорка з питань міжнародного розвитку платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

До 50 тисяч гривень. Ким працюють українські біженці у Чехії та скільки заробляютьФото: Вакансії для українців є на заводах (gettyimages.com)

Ким працюють українці у Чехії: які є вакансії

Чехія є третьою за кількістю зареєстрованих українських біженців після Польщі та Німеччини. Чеські роботодавці активно беруть на роботу іноземних працівників – часто вакантні позиції займають українці.

Одна із затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз – працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії працюють заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі.

Також багато вакансій "працівник комплектації продукції" на складах та в сфері логістики. Це збір деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектувати товари.

"Більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. Можуть розміщувати родинами – наприклад, взяти чоловіка на роботу з дружиною і дітьми, але в такому випадку чоловік має заплатити за їхнє проживання. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду. В місяць можна заробити – 21 500- 29 300 крон (34-46,5 тисяч гривень – ред.)", – розповідає Міхаліна Селєвіч.

До 50 тисяч гривень. Ким працюють українські біженці у Чехії та скільки заробляють

Фото: На багатьох роботах не вимагають знання мови (freepic.com)

Які зарплати і виплати отримують українці у Чехії

Зарплати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. В середньому в цій країні можна отримати 18 000 - 35 000 крон на місяць (приблизно 28,5 –55,6 тис. грн).

Чехія готує законопроект LexUkraine III, за яким буде розроблений механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 березня 2024 року і термін соціальних виплат.

Сьогодні всі українські біженці, які прибувають в Чехії, без будь-яких додаткових умов мають право на виплату першої допомоги в 5 000 крон (майже 8 тис. грн.).

Щоб отримувати таку саму суму ще 5 місяців, треба довести своє складне матеріальне становище – вважатися безробітним, не мати у Чехії житла.

На 7 місяць розмір виплат зменшується до 4 620 крон (7,3 тис. грн) - це прожитковий мінімум. Дітям до 18 років виплачують 3 320 крон (5,3 тис. грн).

Наразі в Чехії проживають 390 тисяч біженців з України. З початку війни біженці українці отримали у Чехії понад 460 тисяч віз тимчасового захисту. Майже 60 тисяч дітей були зараховані до чеських шкіл у цьому навчальному році. Це означає, що більшість наших людей залишаються у цій країні надовго.

За даними дослідження "Біженці з України в Польщі, Румунії та Чехії", яке EWL проводила разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, 89% українських біженців не працювали в Чехії раніше. 22% були висококваліфікованими працівниками в Україні. 24% опитаних володіють чеською мовою мінімум на розмовному рівні.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії залишаються для українців у Польщі в листопаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору