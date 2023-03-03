До 50 тисяч євро. За яку поведінку в Німеччині штрафують на рекордні суми

Початок березня – час цвітіння першоцвітів у дикій природі. Українців у Німеччині попереджають, що за збирання деяких рослин можна отримати чималі штрафи.

Що потрібно знати про правила поведінки в лісі у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

За збирання яких квітів карають у Німеччині

Згідно з Федеральним законом про охорону природи, до видів, що особливо охороняються, належать пыідсніжники. Їх заборонено зрізати, збирати або викопувати, як повністю, так і частково. Штраф залежно від федеральної землі може досягати 50 тисяч євро.

Під захистом знаходяться й інші весняні квіти, які ростуть у дикій природі: конвалія, анемони, крокуси, дикі орхідеї, тюльпани, нарциси, папороті, гвоздики.

Ламати гілки квітучої верби також не можна – це заборонено майже у всіх федеральних штатах. Кущі цвітуть пухнастими суцвіттями з жовтими квітами, які вважаються важливим джерелом харчування для бджіл та інших комах.

Однак при збиранні рослин у Німеччині діє правило "Handstraußregelung" - дозволено збирати собі маленькі букети, які можна охопити великим і вказівним пальцями. Федеральне міністерство стверджує, що "будь-яка людина може брати і присвоювати невеликі кількості диких квітів, трав, папоротей або гілок з природи для особистого користування".

Фото: Ліс у Тюрінгії (unsplash.com/simon-wiedensohler)

Що потрібно знати про правила поведінки у лісі

Вирушаючи на прогулянку в ліс у Німеччині, можна отримати штраф, якщо не знати правил поведінки, що діють у певній федеральній землі.

Наприклад, у деяких федеральних землях Німеччини вигулювати собак у лісі можна лише на повідку, повідомляє DW. Наприклад, у Тюрінгії, Шлезвіг-Гольштейні та Мекленбурзі-Передній Померанії.

У Бранденбурзі та Гамбурзі повідець має бути коротким. Без повідка вигулювати собак дозволено у Баден-Вюртемберзі, Баварії, Гессені, Рейнланд-Пфальці, Саарі та Саксонії. При цьому власники собак зобов'язані дбати про те, щоб тварини не тікали далеко і перебували у зоні контролю.

Стандартний штраф за неправильний вигул – 20-50 євро, для власників собак особливо небезпечних порід – від 50 до 150 євро. А максимально за порушення можуть оштрафувати на 50 тисяч євро.

Також українцям варто врахувати, що кататися на велосипеді в лісі можна лише доріжками, які підходять для цих цілей або спеціально позначені. Для маунтінбайкінгу чи велокросу існують спеціальні маршрути та парки. У Гессені штраф за катання нелегальними трасами для гірського спуску може досягати 1000 євро.

Фото: Катання на велосипеді у лісі – лише на спеціальних доріжках (unsplash.com/rille-camera-strap)

При цьому пікніки в лісі влаштовувати можна, якщо дотримуватись правил. За викинуте сміття – штраф 80-500 євро.

Цілий рік не можна розводити вогонь у лісі, на берегах річок та озер. У більшості федеральних земель Німеччини діє повна заборона куріння в лісах з 1 березня до 31 жовтня.

У Берліні, Бранденбурзі, Мекленбурзі-Передній Померанії, Рейнланд-Пфальці, Саксонії та Тюрінгії така заборона діє цілий рік. Зазвичай курців у лісі штрафують на 80-100 євро. За обтяжливих обставин у Тюрінгії цей штраф може досягати 2,5 тисячі євро, у Північному Рейні-Вестфалії – 25 тисяч євро, у Берліні – 50 тисяч євро.

Заборонено залишати у лісі транспортні засоби – для цього є паркування.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів.