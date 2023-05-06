За 49 євро по всій країні. Як купити бюджетні проїзні в Німеччині та Угорщині

Дві країни ЄС запустили нові абонементи на громадський транспорт. Вони дозволяють користуватися майже всіма автобусними та залізничними маршрутами без необхідності купувати окремі квитки.

Німеччина запровадила новий квиток у громадському транспорті вартістю 49 євро: він діє у потягах, автобусах і метрополітені по всій країні, писало РБК-Україна напередодні. Міністр транспорту країни Фолькер Вісінг назвав це "найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини".

Станом на початок травня вже понад 3 мільйони людей придбали новий квиток у Німеччині. Попит був настільки високим, що сайт державної залізничної компанії Deutsche Bahn "впав": тисячі людей намагалися купити квитки одночасно. Угорщина також запровадила два типи нових квитків, які дозволяють необмежену кількість подорожей країною.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає, як працюють ці квитки у Німеччині та Угорщині й куди можна подорожувати, придбавши проїзні.

Як працює проїзний квиток в Німеччині

Deutschlandticket або "квиток Німеччини" пропонує необмежений проїзд майже всім громадським транспортом країни за встановленою ціною. Проїзний дійсний протягом місяця.

Спираючись на популярну схему квитків по 9 євро, яка раніше діяла в країні протягом трьох місяців минулого літа, вона включає проїзд у міських автобусах, метро та трамваях в муніципалітетах Німеччини.

Фото: Новий проїзний у Німеччині за 49 євро (Getty Images)

Проїзний квиток також дійсний для транспорту на короткі та середні відстані, включаючи поїзди. Але ним не можна користуватися у поїздах далекого сполучення DB Fernverkehr AG (включаючи RE) та в поїздах компаній FlixTrain (IC, EC, ICE).Квиток без обмежень для поїздок по Німеччині обійдеться у 49 євро на місяць. Його можна придбати безпосередньо в касах німецької державної залізниці Deutsche Bahn або в місцевих чи регіональних транспортних постачальників. Ви можете оформити його онлайн.

Квиток переважно цифровий, а паперові проїзні приймаються лише до кінця 2023 року. Мандрівники можуть пред’явити квитки на телефоні.

Як працює новий проїзний в Угорщині: ціни та умови

В Угорщині тепер доступні два нових типи проїзних карток. Національна проїзна картка дозволяє користуватися всіма автобусними та залізничними лініями в Угорщині залізничних компаній MÁV-START, MÁV-HÉV і GYSEV, а також послугами автобусного перевізника Volánbusz.

Але щоб сісти на поїзд у Будапешті, потрібно буде купити додатковий квиток або спеціальний проїзний. Однак можна скористатися цими проїзними на міжміських поїздах та автобусах, які прибувають до Будапешта.

Фото: Поїзди на вокзалі у Будапешті (wikipedia.org)

Угорщина також запровадила повітові проїзні картки, які дозволяють користуватися автобусними та залізничними послугами в одному з 19 повітів країни. Національна проїзна картка коштує близько 49 євро на 30 днів, як у Німеччині. А студенти отримують знижку у розмірі 90 відсотків. Заміська проїзна картка коштує трохи дешевше – близько 25 євро. Там також доступна 90% знижка для студентів.

Проїзні в Угорщині за повною ціною можуть придбати й іноземці. Пільги на них теж поширюються. Знижка у 90% доступна, якщо в іноземців є дійсний студентський квиток.

Два види квитків можна придбати в більш ніж 1100 точках продажу по всій країні, включаючи каси MÁV-START, торговельні автомати та додаток MÁV, у касах Volánbusz, в автобусах і в касах GYSEV.

За посиланням доступна карта, де можна купити проїзні квитки в Угорщині.

Раніше повідомлялося, де в Німеччині не діє квиток за 49 євро.

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