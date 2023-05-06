За 49 євро по всій країні. Як купити бюджетні проїзні в Німеччині та Угорщині

Дві країни ЄС запустили нові абонементи на громадський транспорт. Вони дозволяють користуватися майже всіма автобусними та залізничними маршрутами без необхідності купувати окремі квитки.
Німеччина запровадила новий квиток у громадському транспорті вартістю 49 євро: він діє у потягах, автобусах і метрополітені по всій країні, писало РБК-Україна напередодні. Міністр транспорту країни Фолькер Вісінг назвав це "найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини".
Станом на початок травня вже понад 3 мільйони людей придбали новий квиток у Німеччині. Попит був настільки високим, що сайт державної залізничної компанії Deutsche Bahn "впав": тисячі людей намагалися купити квитки одночасно. Угорщина також запровадила два типи нових квитків, які дозволяють необмежену кількість подорожей країною.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає, як працюють ці квитки у Німеччині та Угорщині й куди можна подорожувати, придбавши проїзні.
Deutschlandticket або "квиток Німеччини" пропонує необмежений проїзд майже всім громадським транспортом країни за встановленою ціною. Проїзний дійсний протягом місяця.
Спираючись на популярну схему квитків по 9 євро, яка раніше діяла в країні протягом трьох місяців минулого літа, вона включає проїзд у міських автобусах, метро та трамваях в муніципалітетах Німеччини.
Проїзний квиток також дійсний для транспорту на короткі та середні відстані, включаючи поїзди. Але ним не можна користуватися у поїздах далекого сполучення DB Fernverkehr AG (включаючи RE) та в поїздах компаній FlixTrain (IC, EC, ICE).Квиток без обмежень для поїздок по Німеччині обійдеться у 49 євро на місяць. Його можна придбати безпосередньо в касах німецької державної залізниці Deutsche Bahn або в місцевих чи регіональних транспортних постачальників. Ви можете оформити його онлайн.
Квиток переважно цифровий, а паперові проїзні приймаються лише до кінця 2023 року. Мандрівники можуть пред’явити квитки на телефоні.
В Угорщині тепер доступні два нових типи проїзних карток. Національна проїзна картка дозволяє користуватися всіма автобусними та залізничними лініями в Угорщині залізничних компаній MÁV-START, MÁV-HÉV і GYSEV, а також послугами автобусного перевізника Volánbusz.
Але щоб сісти на поїзд у Будапешті, потрібно буде купити додатковий квиток або спеціальний проїзний. Однак можна скористатися цими проїзними на міжміських поїздах та автобусах, які прибувають до Будапешта.
Угорщина також запровадила повітові проїзні картки, які дозволяють користуватися автобусними та залізничними послугами в одному з 19 повітів країни. Національна проїзна картка коштує близько 49 євро на 30 днів, як у Німеччині. А студенти отримують знижку у розмірі 90 відсотків. Заміська проїзна картка коштує трохи дешевше – близько 25 євро. Там також доступна 90% знижка для студентів.
Проїзні в Угорщині за повною ціною можуть придбати й іноземці. Пільги на них теж поширюються. Знижка у 90% доступна, якщо в іноземців є дійсний студентський квиток.
Два види квитків можна придбати в більш ніж 1100 точках продажу по всій країні, включаючи каси MÁV-START, торговельні автомати та додаток MÁV, у касах Volánbusz, в автобусах і в касах GYSEV.
За посиланням доступна карта, де можна купити проїзні квитки в Угорщині.
Раніше повідомлялося, де в Німеччині не діє квиток за 49 євро.
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