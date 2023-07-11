Не тільки Польща. Які країни ЄС прийняли найбільше українців

Станом на 31 травня 2023 року понад чотири мільйони людей отримали статус захисту в країнах ЄС через вторгнення Росії в Україну. Лідерами з прийому українців стали Німеччина та Польща.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.
Свіжі дані Європейського статистичного бюро (Євростату) показують, що основними країнами, які приймали українців, стали:
Порівняно з кінцем квітня 2023 року станом на кінець травня кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 57 300 осіб. Темпи зростання склали 1,4%.
Найбільше біженців за цей період прийняли:
В деяких країнах за цей період біженців стало менше. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3660 осіб (зниження на -0,4%).
Також у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб (-0,8%), писало РБК-Україна напередодні. А у Франції – на 170 осіб (-0,3%). В Естонії було незначне зниження на 30 осіб (-0,1 відсотка).
За цей же період громадяни України становили 98% тих, хто загалом отримав тимчасовий захист в ЄС.
Дорослі жінки становили майже половину (46,6%), більшість з них – жінки у віковій групі 35-64 роки. Діти становили трохи більше третини (34,6%), а дорослі чоловіки – менше п’ятої частини (18,8%) від загальної кількості біженців з України в ЄС.
Нагадаємо, переважна більшість українських біженців готові повернутися з Європи в Україну – у найближчі місяці чи у майбутньому. Такі дані нового дослідження Агентства ООН у справах біженців.
Також стало відомо, скільки поляків згодні, щоб українці залишилися у Польщі на роки.
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