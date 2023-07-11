UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не тільки Польща. Які країни ЄС прийняли найбільше українців

Фото: Біженці з України в Німеччині (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Станом на 31 травня 2023 року понад чотири мільйони людей отримали статус захисту в країнах ЄС через вторгнення Росії в Україну. Лідерами з прийому українців стали Німеччина та Польща.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Дві держави ЄС. Які країни прийняли найбільше біженців

Свіжі дані Європейського статистичного бюро (Євростату) показують, що основними країнами, які приймали українців, стали:

  1. Німеччина (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни);
  2. Польща з 991 375 особами (25%);
  3. Чехія з 340 090 особами (8%).

Порівняно з кінцем квітня 2023 року станом на кінець травня кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 57 300 осіб. Темпи зростання склали 1,4%.

Найбільше біженців за цей період прийняли:

  • Німеччина – 21 355 осіб (2%);
  • Чехія – 8 240 (2,5%);
  • Румунія – 3 825 осіб (3%);

Фото: Німеччина стала лідером з надання тимчасового захисту українцям (Getty Images)

В яких країнах поменшало втікачів від війни

В деяких країнах за цей період біженців стало менше. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3660 осіб (зниження на -0,4%).

Також у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб (-0,8%), писало РБК-Україна напередодні. А у Франції – на 170 осіб (-0,3%). В Естонії було незначне зниження на 30 осіб (-0,1 відсотка).

За цей же період громадяни України становили 98% тих, хто загалом отримав тимчасовий захист в ЄС.

Дорослі жінки становили майже половину (46,6%), більшість з них – жінки у віковій групі 35-64 роки. Діти становили трохи більше третини (34,6%), а дорослі чоловіки – менше п’ятої частини (18,8%) від загальної кількості біженців з України в ЄС.

Нагадаємо, переважна більшість українських біженців готові повернутися з Європи в Україну – у найближчі місяці чи у майбутньому. Такі дані нового дослідження Агентства ООН у справах біженців.

Також стало відомо, скільки поляків згодні, щоб українці залишилися у Польщі на роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаЕвросоюз