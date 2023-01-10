300 квитків із Європи. Як українцям безкоштовно відлетіти до Канади у 2023 році
Фонд Ukraine2Canada надає українцям безкоштовні квитки до Канади що два тижні. На цей раз реєстрація відкриється 17 січня.
Як встигнути отримати авіаквиток на рейс до Канади та які умови участі у програмі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на miles4migrants.org.
Отримати квитки від фонду Ukraine2Canada можна на сторінці сайту. Реєстрація відкриється 17 січня о 17:00 за українським часом.
"Якщо ви сподіваєтеся отримати квитки, обов'язково виконайте всі кваліфікаційні вимоги перед подачею заявки і, будь ласка, підготуйте всю свою документацію; вільні місця зазвичай заповнюються протягом першої години", – попереджають одержувати безкоштовний переліт.
Отримані заявки будуть розглянуті та перевірені. Безкоштовні квитки видаватимуть в порядку живої черги. Слід зважити, що виліт буде не раніше 17 лютого.
Фото: Мітинг на підтримку України у Канаді (gettyimages.com)
Для того щоб пройти відбір, слід відповідати критеріям:
- один із членів сім'ї повинен мати дозвіл на поїздку до Канади (CUAET);
- летіти лише до Канади;
- включити всіх родичів до однієї заявки;
- початкова дата поїздки – протягом 60 днів із дати подання заявки.
Туристичний фонд Ukraine2Canada реалізує програму надання українцям 300 безкоштовних квитків до Канади спільно з урядом країни. Вильоти можуть бути із різних міст Європи.
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