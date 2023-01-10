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300 билетов из Европы. Как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году

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Вторник 10 января 2023 17:37
300 билетов из Европы. Как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году Фото: Украинские беженцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Фонд Ukraine2Canada предоставляет украинцам бесплатные билеты в Канаду каждые две недели. В этот раз регистрация откроется 17 января.

Как успеть получить авиабилет на рейс в Канаду и какие условия участия в программе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на miles4migrants.org.

Получить билеты от фонда Ukraine2Canada можно на странице сайта. Регистрация откроется 17 января в 17:00 по украинскому времени.

"Если вы надеетесь получить билеты, обязательно выполните все квалификационные требования перед подачей заявки и, пожалуйста, подготовьте всю свою документацию; свободные места обычно заполняются в течение первого часа", – предупреждают жалеющих получить бесплатный перелет.

Полученные заявки будут рассмотрены и проверены. Бесплатные билеты будут выдавать в порядке живой очереди. Следует учесть, что вылет будет не раньше 17 февраля.

300 билетов из Европы. Как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 годуФото: Митинг в поддержку Украины в Канаде (gettyimages.com)

Для того, чтобы пройти отбор, следует соответствовать критериям:

  • один из членов семьи должен иметь разрешение на поездку в Канаду (CUAET);
  • лететь только в Канаду;
  • включить всех родственников в одну заявку;
  • начальная дата поездки – в течение 60 дней с даты подачи заявки.

Туристический фонд Ukraine2Canada реализует программу по предоставлению украинцам 300 бесплатных билетов в Канаду совместно с правительством страны. Вылеты могут быть из разных городов Европы.

Напомним, мы писали, что в Чехии изменят условия проживания для украинцев.

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