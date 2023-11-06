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До 30 днів. Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Європі

Фото: Безкоштовне житло для біженців (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Міжнародна неурядова організація United for Ukraine відновила програму безкоштовного житла для українських біженців у Європі. Розміщення можна буде отримати на термін до 30 днів.

Програма триватиме до 31 грудня 2023 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку United4Ukraine.

Програма надання безкоштовного тимчасового житла українцям реалізується завдяки підтримці Airbnb.org та PHINEO. На платформі UFU можна буде знайти безкоштовне житло за межами України таким категоріям біженців:

  • ті, хто евакуюється із зони бойових дій, окупованих та деокупованих територій або через тривалі військові дії, включаючи авіаудари;
  • діти з батьками або опікунами, які виїжджають з України за медичними показаннями;
  • військовослужбовці, ветерани та їхні сім'ї, які виїжджають з України на лікування;
  • біженці за межами України, які опинилися в критичних ситуаціях (наприклад термінове медичне лікування в іншій країні).

Водночас, подати заявку на безкоштовне житло можуть громадяни України або іноземці із дійсною посвідкою на проживання в Україні. Житло призначене виключно для людей, які раніше не користувалися послугами розміщення від UFU.

Житло надається один раз максимум на 30 днів до 31 грудня 2023 року.

Від початку війни організація United for Ukraine сприяла наданню тимчасового житла більш ніж 12 000 людей з України, які змушені були тікати через війну.

Нагадаємо, ми писали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Крім Регіонального центру допомоги Україні  можна звернутися до неурядових організацій.

Також ми розповідали, скільки ще діятиме програма безкоштовного житла для українців у Польщі. Уряд продовжив програму компенсації за розміщення українських біженців.

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