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Стосується 35 тисяч пасажирів. В аеропорту Берліна скасують усі рейси: причини

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Вівторок 24 січня 2023 17:12
Стосується 35 тисяч пасажирів. В аеропорту Берліна скасують усі рейси: причини Фото: Аеропорт Берлін-Бранденбург (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У середу, 25 січня, в аеропорту Берлін-Бранденбург запланований одноденний страйк співробітників служб наземного обслуговування літаків та авіаційної безпеки.

Це означає, що будуть скасовані або перенесені близько 300 рейсів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на zeit.de.

Профспілка Verdi оголосила про страйк, який триватиме з 3:30 до 23:59 години 25 січня. В аеропорту попередили пасажирів про необхідність коригувати свої плани на мандрівки.

"Пасажири мають очікувати на серйозних затримки та скасування рейсів", – повідомили в аеропорту.

Передбачається, що регулярні пасажирські рейси не виконуватимуться. На завтра планувалося близько 300 зльотів та посадок – із загальним перевезенням 35 000 пасажирів.

Національна асоціація аеропортів (ADV) оцінила цей страйк як невиправданий і позбавлений підстав.

"Весь регіон буде відрізаний від міжнародного повітряного сполучення протягом дня", – сказав глава ADV Ральф Бейзел.

Страйк має домогтися дотримання умов понад 6000 співробітників авіаційної галузі, 1500 з яких мають намір звільнитися. Представники аеропорту вимагають триваліших трудових контрактів та підвищення заробітної плати на 500 євро. Колективні переговори у цьому питанні поки що не увінчалися успіхом.

Стосується 35 тисяч пасажирів. В аеропорту Берліна скасують усі рейси: причини

Фото: Страйкувати будуть співробіники служб наземного обслуговування літаків (facebook.com/berlinairport)

"Ми робимо все можливе, щоб звести до мінімуму незручності для наших клієнтів. Пасажири мають можливість перебронювати свій рейс або отримати відшкодування. За потреби надається проживання в готелі та харчування", – повідомив представник аеропорту.

За правилами ЄС, компенсацію у 600 євро за затримку чи скасування рейсу пасажири отримують у разі, якщо відповідальність несе авіакомпанія, а не аеропорт.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про нові штрафи у Німеччині.

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