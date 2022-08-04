2220 гривен на человека. Как украинцам получить выплаты от ООН

Средства переселенцам выплачивают в течение трех месяцев
Агентство ООН по делам беженцев в Украине продолжает выплачивать денежную помощь наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на объявление от Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
Сейчас учреждение продолжает сбор заявок для оказания помощи семьям, которым пришлось покинуть свой дом и которые нуждаются в обустройстве в новом месте жительства - приходится платить аренду, есть потребность в продуктах и гигиене.
Финансовая помощь от UNHCR предоставляется наиболее уязвимым категориям ВПО. Чтобы получить помощь, вы должны подпадать под следующие критерии:
3. Вы не должны получать финансовую помощь от других фондов, в том числе в размере 2200 гривен на человека за месяц от другой гуманитарной организации или агентства ООН. Поскольку один и тот же вид помощи может оказываться через несколько различных организаций.
Фото: Финансовая помощь от UNHCR предоставляется наиболее уязвимым категориям ВПО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Для получения пособия заявитель должен посетить центр сбора данных: там представители организации "Право на Защиту" проведут с ВПО собеседование и установят степень уязвимости. Центры работают в семи областях Украины: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Луганская. Точный адрес центра можно узнать на сайте UNHCR.
О результатах собеседования заявителя сообщат сразу. Если семья по результатам собеседования может получить денежную помощь, то на следующем этапе необходимо предоставить личную информацию о каждом члене семьи. Для сбора данных требуется личное присутствие каждого. Но если человек не может прийти в центр из-за ограниченных возможностей, его зарегистрируют дистанционно.
Список необходимых документов:
Размер финансовой помощи составляет 2220 гривен в месяц для каждого члена семьи. Выплачивают средства в течение трех месяцев.
Выплата предоставляется сразу за три месяца и будет перечислена на имя заявителя:
О зачислении средств оповестят смс-сообщением.
Подробную информацию о выплатах можно получить:
Стало известно, что Испания установила выплаты украинцам: сколько будут платить.
Также мы писали, сколько украинцы могут заработать в Нидерландах и где искать вакансии в этой стране.