2220 гривень на людину. Як українцям отримати виплати від ООН

Кошти переселенцям виплачують протягом трьох місяців
Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує виплачувати грошову допомогу найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на оголошення від Агентства ООН у справах біженців в Україні.
Зараз установа продовжує збір заявок для надання допомоги родинам, яким довелося залишити свій дім і які мають потребу в облаштування в новому місці проживання - доводиться платити оренду, є потреба у продуктах та гігієні.
Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:
3. Ви не маєте отримувати фінансову допомогу від інших фондів, в тому числі у розмірі 2200 гривень на людину за місяць від іншої гуманітарної організації чи агентства ООН. Оскільки один і той самий вид допомоги може надаватися через кілька різних організацій.
Для отримання грошової допомоги заявник має відвідати центр збору даних: там представники організації "Право на Захист" проведуть з ВПО співбесіду та встановлять ступінь вразливості. Центри працюють у семи областях України: Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Житомирська. Точну адресу центру можна дізнатись на сайті UNHCR.
Про результати співбесіди заявника повідомлять одразу. Якщо родина за результатами співбесіди може отримати грошову допомогу, то на наступному етапі необхідно надати особисту інформацію про кожного члена сім’ї. Для збору даних потрібна особиста присутність кожного. Але якщо людина не може прийти до центру через обмежені можливості – її зареєструють дистанційно.
Список необхідних документів:
Розмір фінансової допомоги становить 2220 гривень на місяць для кожного члена родини. Виплачують кошти протягом трьох місяців.
Виплата надається одразу за три місяці та буде перерахована на ім’я заявника:
Про нарахування коштів сповістять смс-повідомленням.
Детальну інформацію про виплати можна отримати:
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