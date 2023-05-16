2000 франків на родину. Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому

Українці, які отримали прихисток у Швейцарії та хочуть повернутися додому, можуть отримати кошти на дорогу в Україну. Суми, які виплачують, становлять близько 500 швейцарських франків (близько 500 євро) на дорослого і 250 франків на дитину.

Хто може отримати ці кошти і як відмовитися від прихистку у Швейцарії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на офіційні документи від швейцарської влади та коментар Марини Гоменюк – українки, яка зараз проживає в цій країні.

Гроші на повернення зі Швейцарії: кому надають виплати

Швейцарія забезпечує українцям прихисток – вони можуть жити в країні, отримувати виплати, навчатися та працювати. Тим чи іншим чином українцям забезпечують всі 26 кантонів країни. Щоб мати право отримувати допомогу, українці отримують в країні спеціальний статус S.

В останні кілька місяців у профільних групах українців у Швейцарії стали писати, що країна дає українцям кошти на повернення додому, якщо вони відмовляються від статусу S і їдуть назад в Україну.

"Про такі виплати українців інформували. Це по суті допомога на повернення: їжа, ночівля, якщо потрібна. Також – квитки. Виплата нараховується як для дорослих, так і для та дітей. Нещодавно прочитала інформацію від українки у чаті "Нам на минулому тижні виплатили 1650 франків на двох дорослих та двох дітей. Плюс, якщо є білети, компенсують їх вартість", – розповідає РБК-Україна Марина Гоменюк, яка мешкає у Швейцарії.

Бонуси для повернення додому діяли в країні й минулого року. Жінка наводить приклад: її подруга влітку минулого року при поверненні в її рідний Житомир з кантону Фрібург отримала 500 франків + 250 франків на дитину. Марина Гоменюк впевнена, що такі виплати надають в усіх кантонах країни.

Фото: у Швейцарії українці можуть розраховувати на виплати для повернення додому (Getty Images)

Для отримання коштів для повернення до України зі Швейцарії громадяни України мають офіційно звернутися для закриття статусу S до соціального працівника та після цього – до Міграційної служби (SEM), пишуть на урядовому сайті.

"Соціальні служби на місцях надають послуги, які передбачені законодавством Конфедерації. У кожному кантоні назва такої служби відрізняється, але загалом українці знають, до кого можна звернутися на місці. На місці треба показати, наприклад, квитки про повернення додому", – розповідає українка.

Для тих, хто вирішив повертатись до України, з цим нескладно розібратись. Люди звертаються до свого соціального працівника і ті пояснюють, що треба робити, каже співрозмовниця.

Чи всі кантони допомагають з поверненням додому

Ті, хто хоче повернутися в Україну, можуть звернутися за допомогою в консультаційні пункти повернення в кантонах (наприклад, для організації виїзду). Після розгляду окремої справи SEM може надати фінансову допомогу (500 швейцарських франків для дорослих і половина для неповнолітніх, максимум 2000 швейцарських франків на сім’ю), йдеться на сайті.

Зверніть увагу. Хоча процедура й поширюється на всю країну, Кожен випадок розглядають індивідуально, бо всі ситуації різні.

Кошти від кантону Цюриха: куди звертатися

Чи не найбільше українців зареєстровані в кантоні Цюриха. Якщо ви збираєтеся виїздити додому, можна розраховувати на виплату 500 франків на особу, але не більше 2000 франків на родину від кантону.

В інформаційному відділі кантону Цюриха повідомляють деталі за телефонами: +41796813087 та +41432595295. Також можна написати листа на пошту rkb@sa.zh.ch або відвідати установу особисто. Вона знаходиться за адресою Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

Як відмовитися від статусу S

Єдине, що треба для цього зробити – заповнити відповідну заяву. Після внесення всіх даних заявку треба підписати та надіслати за адресою: Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Фото: Щомісяця близько тисячі українців відмовляється від захисту у Швейцарії (Getty Images)

Після подачі заявки про відмову від захисту у Швейцарії має свою силу на дані осіб більше не поширюється дія Закону про біженців. Замість цього на них поширюються положення про іноземців в цілому.

"Також призупиняються щомісячні виплати - оплата проживання, страхування, проїзд, якщо їх вам надавай той чи інший кантон", – каже Марина Гоменюк.

Скільки українців вже відмовилися від прихистку у Швейцарії

Дані про те, скільки українців відмовилися від прихистку і скільки з них має статус S зараз, публікує Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії. Станом на 12 травня в країні 65 619 осіб з активним статусом S, кажуть у відомстві. Це на 18 людей більше, ніж попереднього тижня. А статус S припинено для 11 626 людей. Приріст порівняно з попереднім тижнем – 32 людини.

Судячи з цих даних, в середньому щомісяця від статусу S у Швейцарії відмовляється приблизно тисяча українців. З іншого боку, прихисток в країні теж продовжують просити. Якщо узагальнити цифри, таких українців теж приблизно тисяча на місяць.

Тим часом у Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч біженців. Ми писали, в яких країнах українці масово відмовляються від прихистку.

Також українка розповідала РБК-Україна, як проходить навчання дітей у школах Швейцарії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.