2000 франков на семью. Швейцария дает украинцам деньги на возвращение домой

Украинцы, которые получили убежище в Швейцарии и хотят вернуться домой, могут получить деньги на дорогу в Украину. Выплачиваемые суммы составляют около 500 швейцарских франков (около 500 евро) на взрослого и 250 франков на ребенка.

Кто может получить эти средства и как отказаться от убежища в Швейцарии, TRAVEL рассказывает со ссылкой на официальные документы от швейцарских властей и комментарий Марины Гоменюк – украинки, которая сейчас проживает в этой стране.

Деньги на возвращение из Швейцарии: кому предоставляют выплаты

Швейцария обеспечивает украинцам убежище – они могут жить в стране, получать выплаты, учиться и работать. Тем или иным образом помощь украинцам обеспечивают все 26 кантонов страны. Чтобы иметь право получать пособие, украинцы получают в стране специальный статус S.

В последние несколько месяцев в профильных группах украинцев в Швейцарии стали писать, что страна дает украинцам средства возвращения домой, если они отказываются от статуса S и едут обратно в Украину.

"О таких выплатах украинцев информировали. Это по сути помощь на возвращение: еда, ночлег, если нужен. Также – билеты. Выплата начисляется как для взрослых, так и для детей. Недавно прочитала информацию от украинки в чате: "Нам на прошлой неделе выплатили 1650 франков на двоих взрослых и двоих детей. Плюс, если есть билеты, компенсируют их стоимость", – рассказывает РБК-Украина Марина Гоменюк, проживающая в Швейцарии.

Бонусы для возвращения действовали в стране и в прошлом году. Женщина приводит пример: ее подруга летом прошлого года при возвращении в ее родной Житомир из кантона Фрибур получила 500 франков + 250 франков на ребенка. Марина Гоменюк уверена, что такие выплаты предоставляются во всех кантонах страны.

Фото: В Швейцарии украинцы могут рассчитывать на выплаты для возвращения домой (Getty Images)

Для получения средств для возвращения в Украину из Швейцарии граждане Украины должны официально обратиться для закрытия статуса S к социальному работнику и после этого – в Миграционную службу (SEM), пишут на правительственном сайте.

"Социальные службы на местах предоставляют услуги, предусмотренные законодательством Конфедерации. В каждом кантоне название такой службы отличается, но в целом украинцы знают, к кому можно обратиться на месте. На месте нужно показать, например, билеты о возвращении домой", – рассказывает украинка.

Для тех, кто решил возвращаться в Украину, с этим несложно разобраться. Люди обращаются к своему социальному работнику и объясняют, что надо делать, говорит собеседница.

Все ли кантоны помогают с возвращением домой

Желающие вернуться в Украину могут обратиться за помощью в консультационные пункты возвращения в кантонах (например, для организации выезда). После рассмотрения отдельного дела, SEM может оказать финансовую помощь (500 швейцарских франков для взрослых и половина для несовершеннолетних, максимум 2000 швейцарских франков на семью), говорится на сайте.

Обратите внимание. Хотя процедура и распространяется на всю страну, каждый случай рассматривают индивидуально, потому что все ситуации разные.

Средства от кантона Цюриха: куда обращаться

Больше всего украинцев зарегистрированы в кантоне Цюриха. Если вы собираетесь выезжать домой, можно рассчитывать на выплату 500 франков на человека, но не более 2000 франков на семью от кантона.

В информационном отделе кантона Цюриха сообщают детали по телефонам: +41796813087 и +41432595295. Также можно написать письмо на почту rkb@sa.zh.ch или посетить учреждение лично. Она находится по адресу Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Curych.

Как отказаться от статуса S

Единственное, что нужно для этого сделать – заполнить соответствующее заявление. После внесения всех данных заявку следует подписать и отправить по адресу: Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Фото: Ежемесячно около тысячи украинцев отказываются от защиты в Швейцарии (Getty Images)

После подачи заявки об отказе в Швейцарии имеет свою силу на данные лиц больше не распространяется действие Закона о беженцах. Вместо этого на них распространяются положения об иностранцах в целом.

"Также приостанавливаются ежемесячные выплаты – оплата проживания, страхование, проезд, если их вам предоставляй тот или иной кантон", – говорит Марина Гоменюк.

Cколько украинцев уже отказались от убежища в Швейцарии

Данные о том, сколько украинцев отказались от убежища и сколько из них имеет статус S сейчас, публикует Государственный секретариат по миграции Швейцарии. По состоянию на 12 мая в стране 65619 человек с активным статусом S, говорят в ведомстве. Это на 18 человек больше, чем на прошлой неделе. А статус S прекращен для 11626 человек. Прирост по сравнению с предыдущей неделей – 32 человека.

Судя по этим данным, в среднем ежемесячно от статуса S в Швейцарии отказывается примерно тысяча украинцев. С другой стороны, убежища в стране тоже продолжают просить. Если обобщить цифры, таких украинцев тоже около тысячи в месяц.

Между тем, в Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч беженцев. Мы писали, в каких странах украинцы массово отказываются от убежища.

Также украинка рассказывала РБК-Украина, как проходит обучение детей в школах Швейцарии.

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