До 2000 доларів щомісяця. Як українцям отримати регулярні виплати в Канаді

Українці, які приїжджають до Канади за програмою CUAET, можуть отримувати щомісячну грошову допомогу. Така програма для українських біженців діє у провінції Британська Колумбія.
Наразі грошова підтримка розрахована на 12 місяців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт уряду провінції.
Програма фінансової допомоги у Британській Колумбії спрямована на підтримку людям, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації (Hardship Assistance program). Втікачі від війни потрапляють у перелік таких отримувачів виплат.
Щоб претендувати на участь у програмі, українці мають відповідати таким вимогам:
Зазначається, що допомога виплачуватимуться щомісяця протягом 12 місяців. Раніше термін виплат був лише пів року. Суми виплат залежать від складу сім'ї:
Заявки на виплати можна подати трьома шляхами: через портал My Self Serve, в офісі або по телефону 1-866-866-0800 (переклад на 140 мов).
Українців попросять надати таку інформацію:
До слова, у провінції з населенням 5,2 млн людей проживають більше 200 тисяч українців канадського походження.
Нагадаємо, ми писали, що Італія надає українцям одноразову виплату.