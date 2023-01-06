До 2000 долларов ежемесячно. Как украинцам получить регулярные выплаты в Канаде

Украинцы, приезжающие в Канаду по программе CUAET, могут получать ежемесячное пособие. Такая программа для украинских беженцев работает в провинции Британская Колумбия.
В настоящее время денежная поддержка рассчитана на 12 месяцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства провинции.
Программа финансовой помощи в Британской Колумбии направлена на поддержку людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Hardship Assistance program). Бегущие от войны попадают в перечень таких получателей выплат.
Чтобы претендовать на участие в программе, украинцы должны отвечать следующим требованиям:
Отмечается, что помощь будут выплачиваться ежемесячно в течение 12 месяцев. Раньше срок выплат был всего полгода. Суммы выплат зависят от состава семьи:
Заявки на выплаты можно подать тремя путями: через портал My Self Serve, в офисе или по телефону 1-866-866-0800 (перевод на 140 языков).
Украинцев попросят предоставить следующую информацию:
К слову, в провинции с населением 5,2 млн человек проживают более 200 тысяч украинцев канадского происхождения.
Напомним, мы писали, что Италия предоставляет украинцам единовременную выплату.