До 2000 долларов ежемесячно. Как украинцам получить регулярные выплаты в Канаде

Украинцы, приезжающие в Канаду по программе CUAET, могут получать ежемесячное пособие. Такая программа для украинских беженцев работает в провинции Британская Колумбия.

В настоящее время денежная поддержка рассчитана на 12 месяцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства провинции.

Кто может претендовать на выплаты

Программа финансовой помощи в Британской Колумбии направлена на поддержку людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Hardship Assistance program). Бегущие от войны попадают в перечень таких получателей выплат.

Чтобы претендовать на участие в программе, украинцы должны отвечать следующим требованиям:

прибыть в Канаду по программе CUAET (разрешение на экстренный переезд из Украины в Канаду)

отвечать всем требованиям к участию в программе Британской Колумбии, направленной на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (например, прибыть из страны, где идет война);

подать заявку и получить переходную финансовую помощь от CUTAI (Канадско-Украинской инициативы по оказанию помощи в переходный период)

Фото: Поддержка Украины в Канаде (gettyimages.com)

Какие суммы выплат могут получить украинцы

Отмечается, что помощь будут выплачиваться ежемесячно в течение 12 месяцев. Раньше срок выплат был всего полгода. Суммы выплат зависят от состава семьи:

одинокий человек – до 935 долларов США в месяц;

семья до четырех человек – до 1 770 долларов США в месяц;

одинокий человек с инвалидностью – до 1358 долларов США в месяц;

семья из четырех человек, где один взрослый с инвалидностью – до 2193 долларов США в месяц.

Как подать заявку на получение денежной помощи

Заявки на выплаты можно подать тремя путями: через портал My Self Serve, в офисе или по телефону 1-866-866-0800 (перевод на 140 языков).

Украинцев попросят предоставить следующую информацию:

адрес электронной почты;

номер социального страхования (SIN);

данные базовой учетной записи BCeID;

удостоверение личности (ID);

информацию о доходах или активах.

К слову, в провинции с населением 5,2 млн человек проживают более 200 тысяч украинцев канадского происхождения.

Напомним, мы писали, что Италия предоставляет украинцам единовременную выплату.