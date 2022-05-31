От 100 евро в месяц. Какие выплаты получают украинцы в странах ЕС: список

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину большинство стран предоставили украинцам упрощенные условия въезда. Тем, кто выбрал одну из стран ЕС для временного пристанища и проживает там большую часть времени, оказывают и финансовую помощь.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал VisitUkraine.today подготовил подборку о том, какие выплаты предусмотрены для украинцев, которые спасаются от войны, в некоторых странах Европейского Союза.

Какую денежную помощь оказывают украинцам в странах Евросоюза

Чехия. В этой стране всем беженцам выделяется пособие в размере 5 тысяч крон (примерно 200 евро) через Бюро труда (Úrad práce ČR).

Первая выплата будет произведена всем автоматически после предъявления паспорта и гуманитарной визы (vízum strpenie). За следующей помощью смогут обратиться только те люди, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации (нетрудоустроенные и те, у которых нет имущества в Чехии), но не более чем пять раз.

То есть в целом беженцы получат право на шесть гуманитарных выплат по 5000 крон. Через 6 месяцев те, кто нуждается в беженстве, смогут продолжить получать государственную поддержку, но уже в рамках стандартной социальной помощи.

Фото: С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину большинство стран предоставили украинцам упрощенные условия въезда и оказывают денежную помощь (Getty Images)

Латвия. Граждане Украины, бежавшие от войны в Латвии, могут получить следующую поддержку, обратившись в Министерство Благосостояния:

Одноразовое пособие в кризисной ситуации - 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка; Дополнительная ежемесячная помощь в размере 109 евро члена семьи и 76 евро на каждого следующего члена семьи; Другая материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями человека.

Эстония. Украинские беженцы, получившие временную защиту, имеют право на те же льготы и надбавки, что и резиденты Эстонии.

Прежде чем подавать заявление на помощь (льготы), нужно запросить временную защиту, получить вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема военных беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

Это может быть детская помощь с момента рождения до достижения 16-летнего возраста. Размер детского пособия составляет 60 евро на первого и второго ребенка в семье и 100 евро - на третьего и последующих детей. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие в размере 300 евро в месяц, а с седьмого ребенка - 400 евро в месяц.

Родителям, которые прибыли в Эстонию с ребенком младше полутора лет, выплачивается родительская компенсация - 584 евро в месяц за период до 545 дней. Точное число дней родительской компенсации зависит от возраста ребенка и начала действия вида на жительство родителей.

Фото: Украинские беженцы, которые получили временную защиту, имеют право на те же льготы и надбавки, что и резиденты Эстонии (unsplash.com)

После получения временной защиты украинские беженцы имеют право на получение пособия на проживание. Расчет прожиточного минимума: первому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (150 евро), второму взрослому - 0,8 прожиточного минимума (120 евро) и несовершеннолетним детям - 1,2 прожиточного минимума (180 евро).

Словакия. Украинцы, которые обратились за временным убежищем или у которых есть документ временного убежища и документ о разрешении на проживание с пометкой "ODÍDENEC", соответствуют условию для оказания материальной помощи.

Заявление о предоставлении материальной помощи подается в отдел занятости, социальных вопросов и семьи. Также лица, у которых есть временная защита или которые находятся в поисках убежища в Словакии, имеют право на получение экстренной денежной помощи, предоставленной гуманитарными организациями в рамках программы Министерства труда, социальных вопросов и семьи (MoLSAF).

Сумма на одного человека в месяц составляет:

80 евро на взрослого от 18 лет; 60 евро на ребенка от 3 до 18 лет; 160 евро на ребенка до 3 лет.

Однако граждане Украины со статусом временного убежища не имеют права на государственную социальную помощь, такие как пособие на ребенка, родительскую помощь, алименты на усыновленного ребенка, пособие на похороны или помощь при рождении ребенка. Эта государственная социальная помощь предоставляется при условии получения вида на временное или постоянное проживание.

Словения. На выплаты могут претендовать те граждане, которые получили временную защиту в Словении, не проживают в приюте и не подали заявление на международную защиту, не имеют собственных денежных средств или доходов на свое содержание. То есть если в Словении у них нет никого, кто обязан их содержать в соответствии с законом.

Фото: Словения предоставляет украинцам приют и ежемесячные выплаты (unsplash.com)

Размер денежной помощи будет определяться согласно основному размеру минимального дохода по следующим критериям:

для первого взрослого лица или заявителя -100%; для каждого следующего взрослого человека в семье - 70%; для ребенка в возрасте до 18 лет - 30%; для несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых -100%.

Также в Словении украинцы имеют право подать заявление на финансовую помощь на ребенка в компетентный центр социальной защиты.

Ирландия. Чтобы получить социальную финансовую помощь в Ирландии, нужен персональный номер в Службе государственного обеспечения (PPSN).

Во время подачи заявления на получение PPSN украинец может сразу подать заявление на выплату еженедельной материальной помощи, если она нужна. Максимальная выплата для людей старше 25 лет составляет 260 евро.

К этому можно получить надбавку за подопечного взрослого 138 евро, за ребенка до 12 лет - 40 евро, за ребенка старше 12 лет - 48 евро. Для взрослых от 18 до 24 лет выплата составляет 117.7 евро с надбавкой за подопечного взрослого 117.7 евро. Кроме надбавок к выплатам взрослым, пособие выплачивается также отдельно на детей – 140 евро в месяц на каждого ребенка.

Франция. Во Франции предусмотрено предоставление денежной помощи для ищущих убежища.

Выдача APS "временная защита" позволит получать денежную помощь, размер которой рассчитывается в соответствии с составом семьи. Для получения карты ADA в префектуре украинцу назначат встречу во французском Управлении иммиграции и интеграции.

Согласно имеющейся публичной информации, помощь семьям определяется в зависимости от количества ее членов: 1 лицо — 6,80 евро в день, 2 лица — 10,20 евро день, 3 лица — 13,60 евро в день, 4 человека — 17,00 евро в день и так далее. Но каждый взрослый получает еще 7,40 евро в день.

Австрия. Размер базовой социальной помощи в Австрии определяется органом власти и зависит в том числе от жилого состояния лица, есть ли в жилье полный пансион, с самообеспечением или частным проживанием.

Фото: Размер выплат украинцам в Австрии определяется индивидуально (unsplash.com)

В случае частного проживания украинцы могут получить следующие максимальные выплаты:

субсидия на аренду для одного человека – до 150 евро на человека за месяц; дотация на аренду для семьи (от 2 человек) – до 300 евро на человека за месяц; питание для взрослых – до 215 евро на человека за месяц; питание для несовершеннолетних - до 100 евро на человека за месяц.

Для получения субсидии на аренду жилья необходимо подать договор аренды (так называемый прекариатный договор).

Кроме того, в Австрии можно получить финансовую субсидию на школьные принадлежности (до 200 евро на ребенка в год) и одежду (150 евро на человека в год), а также деньги на отдых (до 50 евро на человека в месяц).

Напомним, ранее мы писали, какие выплаты предусмотрены для украинцев в Польше.