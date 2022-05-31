Від 100 євро на місяць. Які виплати отримують українці в країнах ЄС: список

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість країн надали українцям спрощені умови в'їзду. Тим, хто обрав одну з країн ЄС для тимчасового прихистку і проживає там більшість часу, надають і фінансову допомогу.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал VisitUkraine.today підготував підбірку про те, які виплати передбачені для українців, які рятуються від війни, у деяких країнах Європейського Союзу.

Яку грошову допомогу надають українським переселенцям в країнах Євросоюзу

Чехія. В цій країні всім біженцям виділяється допомога в розмірі 5 тисяч крон (приблизно 200 євро) через Бюро праці (Úrad práce ČR).

Першу виплату буде проведено всім автоматично після пред'явлення паспорта та гуманітарної візи (vízum strpenie). За наступною допомогою зможуть звернутися тільки ті люди, які перебувають у важкій фінансовій ситуації (непрацевлаштовані та ті, що не володіють майном у Чехії), але не більше ніж п'ять разів.

Тобто загалом біженці отримають право на шість гуманітарних виплат по 5000 крон. Через 6 місяців ті, хто потребує біженства, зможуть продовжити отримувати державну підтримку, але вже в рамках стандартної соціальної допомоги.

Фото: З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість країн надали українцям спрощені умови в'їзду та надають грошову допомогу (Getty Images)

Латвія. Громадяни України, що втекли від війни до Латвії, можуть отримати наступну підтримку, звернувшись до Міністерства Добробуту:

Одноразова допомога в кризовій ситуації - 272 євро на дорослого і 190 євро на дитину; Додаткова щомісячна допомога у розмірі 109 євро члена сім'ї та 76 євро на кожного наступного члена сім'ї; Інша матеріальна підтримка або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.

Естонія. Українські біженці, які отримали тимчасовий захист, мають право на ті самі пільги та надбавки, що й резиденти Естонії.

Перш ніж подавати заяву на допомогу (пільги), потрібно запросити тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код у пункті прийому військових біженців або в службі Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).

Це може бути дитяча допомога з моменту народження до досягнення 16-річного віку. Розмір дитячої допомоги становить 60 євро на першу і другу дитину в сім’ї та 100 євро - на третю та наступних дітей. Починаючи з третьої дитини багатодітній родині виплачується допомога розміром 300 євро в місяць, а з сьомої дитини - 400 євро на місяць.

Батькам, які прибули до Естонії з дитиною молодше за півтора року, виплачується батьківська компенсація - 584 євро на місяць за період до 545 днів. Точне число днів батьківської компенсації залежить від віку дитини та початку дії посвідки на проживання батьків.

Фото: Українські біженці, які отримали тимчасовий захист, мають право на ті самі пільги та надбавки, що й резиденти Естонії (unsplash.com)

Після отримання тимчасового захисту українські біженці мають право на отримання допомоги на проживання. Розрахунок прожиткового мінімуму: першому члену сім'ї виплачується один прожитковий мінімум (150 євро), другому дорослому - 0,8 прожиткового мінімуму (120 євро) і неповнолітнім дітям - 1,2 прожиткового мінімуму (180 євро).

Словаччина. Особа, яка звернулася за тимчасовим притулком або має документ тимчасового притулку і має документ про дозвіл на проживання з позначкою "ODÍDENEC", відповідає умові для надання матеріальної допомоги.

Заява про надання матеріальної допомоги подається до відділу зайнятості, соціальних питань та сім'ї. Також особи, які мають тимчасовий захист або у пошуках притулку в Словаччині, мають право на отримання екстреної грошової допомоги, наданої гуманітарними організаціями в рамках програми Міністерству праці, соціальних питань та сім'ї (MoLSAF).

Сума на одну людину в місяць становить:

80 євро на дорослого від 18 років; 60 євро на дитину від 3 до 18 років; 160 євро на дитину до 3 років.

Однак громадяни України зі статусом тимчасового притулку не мають права на державну соціальну допомогу, такі як допомога на дитину, батьківська допомога, аліменти на усиновлену дитину, допомога на похорон або допомога при народженні дитини. Ця державна соціальна допомога надається за умови отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Словенія. на виплати можуть претендувати ті громадяни, які отримали тимчасовий захист у Словенії, не проживають у притулку та не подали заяву на міжнародний захист, не мають власних грошових коштів або доходів на своє утримання. Тобто якщо у Словенії вони не мають нікого, хто зобов’язаний їх утримувати згідно зі законом.

Фото: Словенія надає українцям прихисток та щомісячні виплати (unsplash.com)

Розмір грошової допомоги визначатиметься згідно з основним розміром мінімального доходу по наступних критеріях:

для першої дорослої особи або заявника – 100%; для кожної наступної дорослої особи у сімʼї - 70%; для дитини віком до 18 років – 30%; для неповнолітньої дитини без супроводу дорослих – 100%.

Також у Словенії українці мають право подати заяву на фінансову допомогу на дитину до компетентного центру соціального захисту.

Ірландія. Щоб отримати соціальну фінансову допомогу в Ірландії, потрібен персональний номер у Службі державного забезпечення (PPSN).

Під час подання заяви на отримання PPSN українець може одразу подати заяву на виплату щотижневої матеріальної допомоги, якщо вона потрібна. Максимальна виплата для людей старше 25 років складає 260 євро.

До цього можна отримати надбавку за підопічного дорослого 138 євро, за дитину до 12 років - 40 євро, за дитину старше 12 років - 48 євро. Для дорослих від 18 до 24 років виплата складає 117.7 євро з надбавкою за підопічного дорослого 117.7 євро. Крім надбавок до виплат дорослим, допомога виплачується також окремо на дітей – 140 євро на місяць на кожну дитину.

Франція. У Франції передбачено надання грошової допомоги для шукачів притулку.

Видача APS "тимчасовий захист" дозволить отримувати грошову допомогу, розмір якої розраховується відповідно до складу сім’ї. Для отримання картки ADA в префектурі українцю назначать зустріч у французькому Управлінні імміграції та інтеграції.

Згідно з наявною публічною інформацією, допомога сім’ям визначається залежно від кількості її членів: 1 особа — 6,80 євро в день, 2 особи — 10,20 євро день, 3 особи — 13,60 євро в день, 4 особи — 17,00 євро в день і так далі. Але кожний дорослий отримує ще 7,40 євро в день.

Австрія. Розмір базової соціальної допомоги в Австрії визначається органом влади та залежить в тому числі від житлового стану особи, чи це житло з повним пансіоном, з самозабезпеченням чи приватним проживанням.

Фото: Розмір виплат українцям у Австрії визначається індивідуально (unsplash.com)

У разі приватного проживання українці можуть отримати наступні максимальні виплати:

субсидія на оренду для однієї особи – до 150 євро на особу за місяць; дотація на оренду для сім'ї (від 2 осіб) – до 300 євро на особу за місяць; харчування для дорослих – до 215 євро на особу за місяць; харчування для неповнолітніх – до 100 євро на особу за місяць.

Для отримання субсидії на оренду житла необхідно подати договір оренди (так званий прекаріатний договір).

Крім того, в Австрії можна отримати фінансову субсидію на шкільне приладдя (до 200 євро на дитину на рік) та одяг (150 євро на особу на рік), а також гроші на відпочинок (до 50 євро на особу на місяць).

Нагадаємо, раніше ми писали, які виплати передбачені для українців у Польщі.