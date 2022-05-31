Від 100 євро на місяць. Які виплати отримують українці в країнах ЄС: список

Більшість держав Європи виплачують біженцям кошти із бюджету та спецфондів
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість країн надали українцям спрощені умови в'їзду. Тим, хто обрав одну з країн ЄС для тимчасового прихистку і проживає там більшість часу, надають і фінансову допомогу.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал VisitUkraine.today підготував підбірку про те, які виплати передбачені для українців, які рятуються від війни, у деяких країнах Європейського Союзу.
Першу виплату буде проведено всім автоматично після пред'явлення паспорта та гуманітарної візи (vízum strpenie). За наступною допомогою зможуть звернутися тільки ті люди, які перебувають у важкій фінансовій ситуації (непрацевлаштовані та ті, що не володіють майном у Чехії), але не більше ніж п'ять разів.
Тобто загалом біженці отримають право на шість гуманітарних виплат по 5000 крон. Через 6 місяців ті, хто потребує біженства, зможуть продовжити отримувати державну підтримку, але вже в рамках стандартної соціальної допомоги.
Фото: З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість країн надали українцям спрощені умови в'їзду та надають грошову допомогу (Getty Images)
Перш ніж подавати заяву на допомогу (пільги), потрібно запросити тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код у пункті прийому військових біженців або в службі Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).
Це може бути дитяча допомога з моменту народження до досягнення 16-річного віку. Розмір дитячої допомоги становить 60 євро на першу і другу дитину в сім’ї та 100 євро - на третю та наступних дітей. Починаючи з третьої дитини багатодітній родині виплачується допомога розміром 300 євро в місяць, а з сьомої дитини - 400 євро на місяць.
Батькам, які прибули до Естонії з дитиною молодше за півтора року, виплачується батьківська компенсація - 584 євро на місяць за період до 545 днів. Точне число днів батьківської компенсації залежить від віку дитини та початку дії посвідки на проживання батьків.
Фото: Українські біженці, які отримали тимчасовий захист, мають право на ті самі пільги та надбавки, що й резиденти Естонії (unsplash.com)
Після отримання тимчасового захисту українські біженці мають право на отримання допомоги на проживання. Розрахунок прожиткового мінімуму: першому члену сім'ї виплачується один прожитковий мінімум (150 євро), другому дорослому - 0,8 прожиткового мінімуму (120 євро) і неповнолітнім дітям - 1,2 прожиткового мінімуму (180 євро).
Заява про надання матеріальної допомоги подається до відділу зайнятості, соціальних питань та сім'ї. Також особи, які мають тимчасовий захист або у пошуках притулку в Словаччині, мають право на отримання екстреної грошової допомоги, наданої гуманітарними організаціями в рамках програми Міністерству праці, соціальних питань та сім'ї (MoLSAF).
Сума на одну людину в місяць становить:
Однак громадяни України зі статусом тимчасового притулку не мають права на державну соціальну допомогу, такі як допомога на дитину, батьківська допомога, аліменти на усиновлену дитину, допомога на похорон або допомога при народженні дитини. Ця державна соціальна допомога надається за умови отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання.
Фото: Словенія надає українцям прихисток та щомісячні виплати (unsplash.com)
Розмір грошової допомоги визначатиметься згідно з основним розміром мінімального доходу по наступних критеріях:
Також у Словенії українці мають право подати заяву на фінансову допомогу на дитину до компетентного центру соціального захисту.
Під час подання заяви на отримання PPSN українець може одразу подати заяву на виплату щотижневої матеріальної допомоги, якщо вона потрібна. Максимальна виплата для людей старше 25 років складає 260 євро.
До цього можна отримати надбавку за підопічного дорослого 138 євро, за дитину до 12 років - 40 євро, за дитину старше 12 років - 48 євро. Для дорослих від 18 до 24 років виплата складає 117.7 євро з надбавкою за підопічного дорослого 117.7 євро. Крім надбавок до виплат дорослим, допомога виплачується також окремо на дітей – 140 євро на місяць на кожну дитину.
Видача APS "тимчасовий захист" дозволить отримувати грошову допомогу, розмір якої розраховується відповідно до складу сім’ї. Для отримання картки ADA в префектурі українцю назначать зустріч у французькому Управлінні імміграції та інтеграції.
Згідно з наявною публічною інформацією, допомога сім’ям визначається залежно від кількості її членів: 1 особа — 6,80 євро в день, 2 особи — 10,20 євро день, 3 особи — 13,60 євро в день, 4 особи — 17,00 євро в день і так далі. Але кожний дорослий отримує ще 7,40 євро в день.
Фото: Розмір виплат українцям у Австрії визначається індивідуально (unsplash.com)
У разі приватного проживання українці можуть отримати наступні максимальні виплати:
Для отримання субсидії на оренду житла необхідно подати договір оренди (так званий прекаріатний договір).
Крім того, в Австрії можна отримати фінансову субсидію на шкільне приладдя (до 200 євро на дитину на рік) та одяг (150 євро на особу на рік), а також гроші на відпочинок (до 50 євро на особу на місяць).
Нагадаємо, раніше ми писали, які виплати передбачені для українців у Польщі.