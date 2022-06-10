20 тысяч евро в год. Сколько можно заработать во Франции без знания языка

Где искать вакансии и на какие зарплаты можно рассчитывать
Многие украинцы, которые из-за войны переехали во Францию и получили статус временной защиты, уже нашли работу.
Какие вакансии есть во Франции без знания французского языка и сколько украинцы могут заработать – в материале TRAVEL РБК-Украина.
Украинцы, получившие временную защиту во Франции, автоматически имеют право на профессиональную деятельность. Беженец может быть наемным работником или стать частным предпринимателем.
Об этом говорится на сайте Координационного комитета помощи Украине в партнерстве с посольством Украины во Франции.
На странице refugies.info собрана информация, как украинским беженцам построить свою жизнь во Франции - от разъяснения юридических моментов до вариантов обучения для дальнейшего трудоустройства и предложений для тех, кто не владеет французским языком.
Некоторые предложения работы от французских работодателей можно найти и на Facebook-странице. Среди последних вакансий:
Врачам предлагают упрощенную процедуру подтверждения квалификации с последующим трудоустройством младшим врачом, медсестрам и физиотерапевтам предоставляют работу сиделками.
Размер заработной платы не указан, но во Франции почасовая ставка минимальной оплаты составляет 10,57 евро, а минимальная месячная заработная плата при рабочей неделе 35 часов должна составлять 1 603 евро.
Первое, где беженцам стоит искать работу – зарегистрироваться в центре занятости (pole emploi), это можно сделать онлайн. В базе этой структуры – наибольшее количество вакансий в стране, просматривать их можно и без регистрации в системе.
Также есть немало сайтов с предложениями работы, где можно искать вакансии самим:
Qapa;
Lagriculture-recrute – вакансии на сезонные работы в сельском хозяйстве;
Technojobs - вакансии для специалистов IT;
Среди предложений вакансий, где не требуется знание французского языка, работники на рецепшен в отель Парижа с хорошим уровнем английского. При рабочей неделе в 30 часов заработная плата в год составит от 27 тысяч евро.
Работа по уходу с пожилыми людьми оценивается минимально и почасово – от 10,8 евро. За сезонную работу по озеленению, включая прополку сорняков и садовые работы, предлагают от 20 тысяч евро заработной платы в год плюс бонусы. Это как раз минимальная официальная зарплата.
Впрочем, есть немало предложений работать на упаковке на различных предприятиях пищевой промышленности. Такие вакансии легче найти на сайтах на украинском и русском языке или в соответствующих группах в соцсетях.
Например, на странице группы Facebook "Работа во Франции" предлагают работу для женщин или семей:
"Оператор кондитерского производства во Франции, Реймс. Упаковка, комплетирование наборов, изготовление пирожных. 7.5 часов в день, работа в три смены, учитывая ночные. Желательно иметь базовый английский, водительское удостоверение, свое авто, желание и жить и работать во Франции хотя бы 6 месяцев.
Мы предлагаем вам долгосрочный контракт от 20.6, 27.6 или конец августа. Зарплата: 1000 евро нетто в месяц + дополнительные часы, ваучеры на питание, жилье, медицинское страхование", - говорится в объявлении.
На сайте eurabota.ua - похожая вакансия о работе на шоколадной фабрике в пригороде Парижа. Там предлагается зарплата в 10 евро в час с 8-10 часовыми сменами и проживанием в хостеле. Платить обещают от 2000 евро.
На такую же зарплату набирают работников на конвейер на молочном заводе в Бордо, на производство мармелада или кофе в Париже.
На другом сайте layboard.com предлагают работать на шоколадной фабрике в пригороде Парижа за 3500 евро в месяц. При этом рабочая норма – от 48 часов в неделю. Смены по 8-12 часов. Отмечается, что опыт и знание языка не обязательны. Для оформления нужен биометрический паспорт. Проживание бесплатное, по 2-4 человека в комнате.
Фасуя пазлы и игрушечные конструкторы на конвейере предприятия в Марселе, можно заработать 2600-3000 евро в месяц (14 евро в час). Смены 10-12 часов в день, 6 дней в неделю.
Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинцы в Германии без знания языка.