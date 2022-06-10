20 тисяч євро на рік. Скільки можна заробити у Франції без знання мови

Чимало українців, які через війну переїхали до Франції та отримали статус тимчасового захисту, вже знайшли роботу.

Які вакансії є у Франції без знання французької мови та скільки українці можуть заробити – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

З чого почати пошук роботи і яка мінімальна зарплата

Українці, які отримали тимчасовий захист у Франції, автоматично мають право на професійну діяльність. Біженець може бути найманим працівником або стати приватним підприємцем.

Про це йдеться на сайті Координаційного комітету допомоги Україні у партнерстві з посольством України у Франції.

На сторінці refugies.info зібрана інформація, як українським біженцям збудувати своє життя у Франції – від роз'яснення юридичних моментів до варіантів навчання для подальшого працевлаштування, та пропозицій для тих, хто не володіє французькою мовою.

Фото: Незнання французької мови можна компенсувати англійскою (pixabay.com)

Деякі пропозиції роботи від французьких роботодавців можна знайти і на Facebook-сторінці. Серед останніх вакансій:

менеджер на склад в Париж зі знанням англійської мови на досвідом роботи в логістиці;

менеджери-консультанти зі знанням англійської мови у консалтингову компанію в Парижі;

офіціанка в піцерію в Ліон;

дві покоївки для прибирання котеджів у Альпах;

кваліфікований автомеханік з досвідом роботи від 3 років в Каннах.

Лікарям пропонують спрощену процедуру підтвердження кваліфікації з подальшим працевлаштуванням молодшим лікарем, медсестрам і фізіотерапевтам надають роботу доглядальниками.

Розмір заробітної платні не вказаний, але у Франції погодинна ставка мінімальної оплати складає 10,57 євро, а мінімальна місячна заробітна плата при робочому тижні 35 годин має складати 1 603 євро.

На яких сайтах можна шукати роботу у Франції самостійно

Найперше, де біженцям варто шукати роботу – зареєструватися в центрі зайнятості (pole emploi), це можна зробити онлайн. В базі цієї структури – найбільша кількість вакансій у країні, проглядати їх можна й без реєстрації в системі.

Фото: Пошук роботи варто починати із центрів зайнятості (unsplash.com/tim-gouw)

Також є чимало сайтів із пропозиціями роботи, де можна шукати вакансії самим:

Qapa;

Adzuna;

Glassdoor;

Indeed;

Keljob;

Cadremploi;

Regionsjob;

Lagriculture-recrute – вакансії на сезонні роботи в сільському господарстві;

Technojobs – вакансії для спеціалістів IT;

Яку зарплату можна знайти для українців без знання французької мови

Серед пропозицій вакансій, де не потрібно знання французької мови, працівники на рецепшен у готель Парижа з хорошим рівнем англійської. При робочому тижні о 30 годині заробітна плата на рік становитиме від 27 тисяч євро.

Робота з догляду з літніми людьми оцінюється мінімально та погодинно – від 10,8 євро. За сезонну роботу з озеленення, включаючи прополку бур'янів та садові роботи, пропонують від 20 тисяч євро заробітної плати на рік плюс бонуси. Це якраз мінімальна офіційна зарплата.

Фото: Сезонна робота у Франції зі знанням англійської мови (скріншот РБК-Україна/ua.europa.jobs)

Втім, є чимало пропозицій працювати на пакуванні на різноманітних підприємствах харчової промисловості. Такі вакансії легше знайти на сайтах українською та російською мовою або у відповідних групах у соцмережах.

Наприклад, на сторінці групи Facebook "Робота у Франції" пропонують роботу для жінок чи родин:

"Оператор кондитерського виробництва у Франції, Реймс. Пакування, комплетування наборів, виготовлення тістечок. 7.5 годин на день, робота в три зміни, враховуючи нічні. Бажано мати базову англійську, водійське посвідчення, своє авто, бажання и жити та працювати у Франції хоча б 6 місяців.

Ми пропонуємо вам довгостроковий контракт від 20.6, 27.6 або кінець серпня. Зарплата: 1000 євро нетто на місяць + додаткові години, ваучери на харчування, житло, медичне страхування", - говориться в оголошенні.

На сайті eurabota.ua - схожа вакансія про роботу на шоколадній фабриці у передмісті Парижа. Там пропонується зарплата в 10 євро на годину з 8-10 годинними змінами і проживанням у хостелі. Платити обіцяють від 2000 євро.

Фото: У деяких вакансіях для українців передбачена зарплата, нижча за офіційний мінімум (скріншот РБК-Україна/facebook.com/Франція, Париж - робота)

На таку саму зарплату набирають працівників на конвеєр на молочному заводі в Бордо, на виробництво мармеладу чи кави в Парижі.

На іншому сайті layboard.com пропонують працювати на шоколадній фабриці у передмісті Парижа за 3500 євро на місяць. При цьому робоча норма – від 48 годин на тиждень. Зміни по 8-12 годин. Зазначається, що досвід та знання мови не обов'язкові. Для оформленні потрібен біометричний паспорт. Проживання безкоштовне, по 2-4 особи в кімнаті.

Фасуючи пазли та іграшкові конструктори на конвеєрі підприємства у Марселі, можна заробити 2600-3000 євро на місяць (14 євро на годину). Зміни 10-12 годин на день, 6 днів на тиждень.

Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українці в Німеччині без знання мови.