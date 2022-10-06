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17 нагород за курорти. Греція отримала "Оскар туризму" у Європі

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Четвер 06 жовтня 2022 16:42
17 нагород за курорти. Греція отримала "Оскар туризму" у Європі Фото: Відпочинок у Греції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греція здобула 17 нагород на європейській церемонії World Travel Awards 2022, яка відбулася на Майорці в Іспанії.

Туристичний сектор країни відзначили за найкращі пляжні курорти та готелі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com .

Під час 29-ї церемонії вручення нагород World Travel Awards цього року, яку називають Оскаром туризму, Афіни були визнані провідним європейським напрямком сталого туризму. У різних категоріях було відзначено велику кількість готелів, туристичних агенцій та бюро Греції.

Нагороди World Travel Awards присуджуються з 1993 року професіоналами, які працюють у туристичній індустрії.

Греція цього року виборола 17 нагород, у тому числі в категорії "Провідний пляжний курорт Європи", а також - "Провідний бутік-готель Європи", "Провідний бутік-курорт Європи" та "Провідний курорт Європи для проведення конференцій".

17 нагород за курорти. Греція отримала &quot;Оскар туризму&quot; у Європі

Фото: Курортне місто у Греції (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

При цьому найкращим туристичним напрямком назвали Португалію, яка заслуговує на цей статус п'ятий рік поспіль. Ця країна стала лауреатом загалом 30 нагород.

Греція та Португалія є одними з найпопулярніших туристичних напрямків для іноземців. Дві країни приймають рекордну кількість туристів щороку.

Нагадаємо, ми писали, що українцям продовжили термін перебування в Таїланді взимку.

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