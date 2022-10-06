ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

17 наград за курорты. Греция получила "Оскар туризма" в Европе

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 16:42
17 наград за курорты. Греция получила "Оскар туризма" в Европе Фото: Отдых в Греции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греция получила 17 наград на европейской церемонии World Travel Awards 2022, которая состоялась на Майорке в Испании.

Туристический сектор страны отметили за лучшие пляжные курорты и отели, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Во время 29-й церемонии вручения наград World Travel Awards в этом году, которую называют Оскаром туризма, Афины были признаны ведущим европейским направлением устойчивого туризма. В разных категориях были отмечены большое количество отелей, туристические агентства и бюро Греции.

Награды World Travel Awards присуждаются с 1993 года профессионалами, работающими в туристической индустрии туризма.

Греция в этом году завоевала 17 наград, в том числе в категории "Ведущий пляжный курорт Европы", а также – "Ведущий бутик-отель Европы", "Ведущий бутик-курорт Европы" и "Ведущий курорт Европы для проведения конференций".

17 наград за курорты. Греция получила &quot;Оскар туризма&quot; в Европе

Фото: Курортный город в Греции (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

При этом лучшим туристическим направлением назвали Португалию, которая заслуживает этот статус пятый год подряд. Эта страна стала лауреатом в общей сложности 30 наград.

Греция и Португалия являются одними из самых популяных туристических направлений для иностранцев. Две страны принимают рекордное количество туристов каждый год.

Напомним, мы писали, украинцам продлили срок пребывания в Таиланде зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения