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14 вагонів. До Варшави запустять стандартні українські поїзди

Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

На маршруті Київ-Варшава готуються запустити стандартний український поїзд з великою кількістю вагонів. Це дозволить збільшити кількість місць на прямому сполученні та зменшити дефіцит квитків.

У рейс до Варшави вирушив тестовий поїзд із 14 стандартних українських вагонів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Прямий поїзд до Варшави із Києва – зараз найдефіцитніший напрямок, зазначають у компанії. Попит у 10 разів перевищує кількість місць. Проблема виникла через різницю ширини колій в Україні та Європі. Польська сторона досі пропускала лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які маються 3-місні купе. Таких вагонів в Україні мало.

Тому вирішили перевірити сумісність вагонів "Укрзалізниці" з модернізованою польською інфраструктурою. Вже виконаний тестовий заїзд поїзда - вагони успішно пройшли маршрут від Києва до Варшави із перестановкою візків на станції Ягодин. Польські технічні фахівці детально заміряли всі габарити кожного вагона.

"Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно. Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони", – сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

У зв'язку із зупинкою авіасполучення після вторгнення залізничні маршрути до Польщі значно розширили. Зараз діють два щоденних рейси з Києва до Хелма з пересадкою на польський поїзд до Варшави, два нічні рейси у поїздах зі спальними вагонами з Києва до Перемишля, два "Інтерсіті+" на цьому ж маршруті. Також до Хелма є пряме сполучення з Харкова, а до Перемишля – з Запоріжжя та Одеси.

Також ми повідомляли, що пасажирів із Варшави в Україну планують возити польськими поїздами.

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