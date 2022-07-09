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10 тисяч гривень на дитину. З'явилася ще одна виплата для постраждалих від війни

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Субота 09 липня 2022 11:25
10 тисяч гривень на дитину. З'явилася ще одна виплата для постраждалих від війни Фото: переселенці у Дрогобичі (УНІАН)
Автор: Катерина Гончарова

Допомогу зможуть отримати діти, які отримали поранення чи інше ушкодження через вторгнення РФ

Діти в сім'ях, які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату. На такі цілі виділяє кошти одна з благодійних організацій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на благодійну організацію СОС "Дитячі містечка".

Неприбуткова організація надає допомогу сім'ям дітей, які отримали поранення в результаті бойових дій. Сім'ї з дітьми можуть отримати комплексну допомогу: вона включає фінансову компенсацію (10 000 гривень), допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації.

Хто може отримати допомогу

Звернутися за фінансовою, юридичною та психологічною допомогою може сім'я, в якій дитина отримала поранення або інше ушкодження в результаті військового вторгнення Росії в Україну. Така програма діє по всій території України. Аналогічну допомогу можуть отримати ті, хто виїхав за кордон.

10 тисяч гривень на дитину. З'явилася ще одна виплата для постраждалих від війни

Фото: Програма діє по всій Україні а також для тих дітей, які рятуються від війни за кордоном (Getty Images)

Допомога охоплює кілька елементів.

  • фінансова допомога – одноразова виплата на кожну дитину, яка отримала поранення (10 000 гривень);
  • супровід і допомога в процесі оформлення соціальних виплат, інвалідності та отриманні інших спеціальних статусів;
  • Медичні послуги – діагностика, медикаментозне лікування, хірургічні операції та протезування;
  • консультації з соціальних питань та юридична підтримка;
  • процес реабілітації;
  • психологічна допомога – як самим дітям, так і членам їх сімей;
  • інша допомога в залежності від потреб постраждалої від війни сім'ї.

Як отримати допомогу

Щоб взяти участь у програмі від благодійної організації, потрібно заповнити форму на сайті Фонду "СОС Дитячі містечка" та підготувати такі документи:

  1. паспорт одного з батьків або іншого законного представника дитини;
  2. ІПН законного представника дитини;
  3. свідоцтво про народження або паспорт дитини;
  4. ІПН дитини (за наявності);
  5. реквізити грошового рахунку (номер IBAN);
  6. медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності). Це необхідно, щоб підтвердити факт поранення.

Після отримання та обробки заявки представники благодійної організації зв'яжуться з родиною, щоб обговорити подальшу співпрацю.

Також ми писали, як українцям отримати медичну допомогу в Польщі: інструкція від МОЗ.

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