UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

10 тисяч гривень щомісяця. Як отримати спеціальні виплати для дітей у Чехії

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Чехії можуть отримати грошову допомогу на дітей з інвалідністю. Щомісячні виплати складають 6600 чеських крон (приблизно 10700 грн).

Програма допомоги розрахована на дітей віком до 17 років, які мають тимчасовий захист, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ЮНІСЕФ.

Грошову допомогу надає ЮНІСЕФ у партнерстві з Чеським Червоним Хрестом і в координації з Міністерством праці та соціальних справ Чехії. Очікується, що програма триватиме до березня 2024 року.

Для того, щоб мати право на участь у програмі, є такі умови:

  • дорослий має бути законним опікуном дитини з інвалідністю, яка отримала тимчасовий захист;
  • проживати у Чехії на момент звернення спільно з дитиною в одному домогосподарстві;
  • дорослий має здійснювати догляд за дитиною з інвалідністю.

Подати заявку можна онлайн або запросити представників програми додому. За допомогою можна звернутися за номером: +420 277 079 800.

До того, як заповнити форму, слід підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України (національне посвідчення особи чи закордонний паспорт);
  • свідоцтво про народження або паспорт дитини;
  • посвідчення дитини з інвалідністю та дійсну медичну довідку.  Якщо таких документів немає, програма забезпечить безкоштовну оцінку інвалідності лікарем-терапевтом;
  • документ про тимчасовий захист дитини;
  • документ, що підтверджує, що заявник є законним представником дитини.

Щоб отримати цю фінансову допомогу, необхідно вказати міжнародний номер банківського рахунку IBAN (лише у чеському банку) законного представника дитини з інвалідністю.

Нагадаємо, ми писали, які доходи треба вказувати біженцям для отримання виплат у Чехії.

Також ми розповідали, що обов'язково треба зробити біженцям в Чехії у вересні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехіявиплати