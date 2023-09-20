10 тисяч гривень щомісяця. Як отримати спеціальні виплати для дітей у Чехії

Українські біженці у Чехії можуть отримати грошову допомогу на дітей з інвалідністю. Щомісячні виплати складають 6600 чеських крон (приблизно 10700 грн).
Програма допомоги розрахована на дітей віком до 17 років, які мають тимчасовий захист, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ЮНІСЕФ.
Грошову допомогу надає ЮНІСЕФ у партнерстві з Чеським Червоним Хрестом і в координації з Міністерством праці та соціальних справ Чехії. Очікується, що програма триватиме до березня 2024 року.
Для того, щоб мати право на участь у програмі, є такі умови:
Подати заявку можна онлайн або запросити представників програми додому. За допомогою можна звернутися за номером: +420 277 079 800.
До того, як заповнити форму, слід підготувати такі документи:
Щоб отримати цю фінансову допомогу, необхідно вказати міжнародний номер банківського рахунку IBAN (лише у чеському банку) законного представника дитини з інвалідністю.
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