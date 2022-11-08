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1,6 євро на день. Названо нову дату, коли в Німеччині запустять єдиний проїзний

Фото: Поїзди у Німеччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Німеччини оголосила про введення єдиного проїзного квитка по всій країні. Він коштуватиме 49 євро на місяць – це 1,6 євро на день.

Раніше передбачалося, що "наступник" квитка за 9 євро, який діяв улітку, буде доступний уже у січні 2023 року. Зараз влада дає інший прогноз, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Local.

Новий квиток Deutschlandticket, який буде дійсним у мережах громадського транспорту по всій Німеччині, був узгоджений минулого тижня після зустрічі федерального уряду та земель Німеччини.

Цю новину вітали по всій країні, адже мешканцям сподобалося їздити у транспорті за символічну плату – літній експеримент із проїзним за 9 євро виявився надзвичайно успішним.

З новим проїзним люди зможуть подорожувати місцевими автобусами, трамваями та поїздами, а також регіональними поїздами за 49 євро на місяць.

Фото: Єдиний проїзний запустять навесні (pixabay.com)

Політики заявили, що хочуть, щоб Deutschlandticket набув чинності 1 січня 2023 року. Проте транспортні фірми заявили, що не вважають це за можливе.

Керуючий директор Асоціації німецьких транспортних компаній Олівер Вольф сказав, що запуск 1 березня – більш реалістичний

За його словами, новий проїзний передбачає підготовку цифрових каналів та створення центральної платформи.

"Це вимагає трохи часу. Тому я припускаю, що у нас буде перехідний період, коли старі формати продажів також продовжуватимуть працювати, тобто паперові квитки, теж протягом певного часу. Але зрештою нам просто доведеться перейти на цифрові технології", – зазначив він.

Прем'єр-міністр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн також заявив цього тижня, що запуск проїзного за 49 євро ймовірніший навесні 2023 року.

Міністр транспорту Фолькер Віссінг сказав, що запуск квитка 1 січня не допоможе – якщо поквапитися, технічні проблеми ускладнять запуск.

Нагадаємо, ми писали, що німецькі міста не справляються із напливом українців.

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