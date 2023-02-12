Скільки потрібно відкладати у Румунії, щоб купити квартиру: ціни на житло

Нерухомість у Румунії з початком війни стала привабливою для українців завдяки близькості до України. Відстань від Києва до Бухареста – близько 1000 км.

Скільки коштують квартири у містах Румунії у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на blitz.ro.

Вартість квартир у Румунії – найнижча у Європі

Румунія посідає друге місце в топі європейських країн з найдешевшим житлом після Боснії та Герцеговини, згідно з Індексом нерухомості Deloitte 2022, який охоплює 68 міст у 23 країнах.

Середня ціна за квадратний метр в основних містах країни – 1266 євро. Порівняно з минулим роком це вище на 7,3%.

У рейтингу міст найдорожчими у Румунії є Клуж-Напока, Бухарест та Брашов.

Щодо доступності, яку розраховують як суму середньорічної брутто-зарплати, необхідної для купівлі стандартного житла на 70 кв. м, Румунія посідає сьоме місце з 19 країн, для яких було розраховано цей показник. Для такої покупки мешканцю Румунії потрібно 6,3 річної зарплати. Середня зарплата у цій країні 1393 євро на місяць.

При цьому ринок нерухомості в Румунії має річну прибутковість 5-6% і є одним із найприбутковіших у Європі. Це одна із причин, чому українці вкладають кошти у квартири.

Фото: Новобудови у Бухаресті (pixabay.com)

За словами партнера в українсько-румунському агентстві нерухомості Дениса Седакова, в житло у Румунії інвестують три типи українських покупців:

ті, хто хоче тут залишитися – вони мають бюджет 60-70 тисяч євро на однокімнатні квартири;

ті, хто хоче отримувати пасивний дохід від купівлі та здачі в оренду квартир із 2 або 3 спальнями;

ті, хто шукає квартири вартістю від 90 до 140 тисяч євро, які вони можуть перепродати у майбутньому.

"Інші українці дзвонять з інших країн Європи і кажуть, що хочуть оселитися в Румунії, тому що вона ближче до їхнього дому, умови продажу набагато кращі", – зазначив румунський партнер агентства виданню romania-insider.

Фото: Житловий квартал у Бухаресті (pixabay.com)

Скільки коштують квартири у містах Румунії

У січні 2023 року ціни на нерухомість в Румунії знизилися в середньому на 7% порівняно з груднем 2022 року. Середні ціни на квартири в Румунії в січні 2023 року такі:

Клуж – 2165 євро/кв. м;

Бухарест – 1676 євро/кв. м;

Брашов – 1535 євро/кв. м;

Констанца – 1535 євро/кв. м;

Тімішоара – 1370 євро/кв. м;

Сібіу – 1382 євро/кв. м;

Крайова – 1376 євро/кв. м;

Тиргу-Муреше – 1419 євро/кв. м;

Ясси – 1364 євро/кв. м;

Бистриця – 1012 євро/кв. м.

Експерти з нерухомості вважають, що січень – місяць з найменшою кількістю угод, тому ціни знизилися з огляду на ситуацію на ринку.

Нагадаємо, ми писали скільки треба відкладати в Чехії, щоб купити квартиру.

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