Сколько нужно откладывать в Румынии, чтобы купить квартиру: цены на жилье

Недвижимость в Румынии с началом войны стала привлекательной для украинцев благодаря близости к Украине. Расстояние от Киева до Бухареста – около 1000 км.

Сколько стоят квартиры в городах Румынии в 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на blitz.ro.

Стоимость квартир в Румынии – самая низкая в Европе

Румыния занимает второе место в топе европейских стран с самым дешевым жильем после Боснии и Герцеговины, согласно Индексу недвижимости Deloitte 2022, который охватывает 68 городов в 23 странах.

Средняя цена за квадратный метр в основных городах страны – 1266 евро. По сравнению с прошлым годом это выше на 7,3%.

В рейтинге городов самыми дорогими в Румынии являются Клуж-Напока, Бухарест и Брашов.

Что касается доступности, которую рассчитывают как сумму среднегодовой брутто-зарплаты, необходимой для покупки стандартного жилья на 70 кв. м, Румыния занимает седьмое место из 19 стран, для которых был рассчитан этот показатель. Для такой покупки жителю Румынии нужно 6,3 годовой зарплаты. Средняя зарплата в этой стране 1393 евро в месяц.

При этом рынок недвижимости в Румынии имеет годовую доходность 5-6% и является одним из самых прибыльных в Европе. Это одна из причин, почему украинцы вкладывают средства в квартиры.

Фото: Новостройки в Бухаресте (pixabay.com)

По словам партнера в украинско-румынском агентстве недвижимости Дениса Седакова, в жилье в Румынии инвестируют три типа украинских покупателей:

те, кто хотят здесь остаться – у них есть бюджет в 60-70 тысяч евро на однокомнатные квартиры;

те, кто хочет получать пассивный доход от покупки и сдачи в аренду квартир с 2 или 3 спальням;

те, кто ищут квартиры стоимостью от 90 до 140 тысяч евро, которые они могут перепродать в будущем.

"Другие украинцы звонят из других стран Европы и говорят, что хотят поселиться в Румынии, потому что она ближе к их дому, условия продажи намного лучше", –отметил румынский партнер агентства изданию romania-insider.

Фото: Жилой квартал в Бухаресте (pixabay.com)

Сколько стоят квартиры в городах Румынии

В январе 2023 года цены на жилую недвижимость в Румынии снизились в среднем на 7% по сравнению с декабрем 2022 года. Средние цены на квартиры в городах Румынии в январе 2023 года такие:

Клуж – 2165 евро/кв. м;

Бухарест – 1676 евро/кв. м;

Брашов – 1535 евро/кв. м;

Констанца – 1535 евро/кв. м;

Тимишоара – 1370 евро/кв. м;

Сибиу – 1382 евро/кв. м;

Крайова – 1376 евро/кв. м;

Тыргу-Муреше – 1419 евро/кв. м;

Яссы – 1364 евро/кв. м;

Быстрица – 1012 евро/кв. м.

Эксперты по недвижимости считают, что январь – месяц с наименьшим количеством сделок, тому цены снизились, учитывая ситуацию на рынке.

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