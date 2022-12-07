Освічені та амбітні. Українці в Європі планують залишитись після війни

Майже половина українських біженців, які працюють у Німеччині та Польщі, планують залишитись у цих країнах й після війни хоча б на рік.

Опитали 800 громадян України, які прибули до Німеччини та Польщі після 24 лютого 2022 року та працевлаштувалися у цих країнах, повідомлили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Більше половини опитаних мають вищу освіту

Соціологічне дослідження "Українські біженці – професійна активація у Польщі та Німеччині" проводилося Міграційною платформою EWL та Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету.

Згідно з результатами, Середній вік українців, які вийшли на роботу у Німеччині – 37 років, а у Польщі – 39 років. На думку експертів, це свідчить про високу частку професійно сформованих людей, які мають досвід та добру кваліфікацію. Більше половини опитаних сказали, що мають вищу освіту, а майже 20% працювали за кордоном раніше.

Виявилося, що 48% українських біженців, які працюють у Німеччині та Польщі, планують залишитись у цих країнах на тривалий термін – як мінімум одного року після закінчення війни.

Фото: Працевлаштування у Німеччині (gettyimages.com)

На думку авторів дослідження, такий високий відсоток респондентів, які бажають продовжити своє перебування в країнах ЄС, може бути пов’язаний з тим, що вони обрали Польщу та Німеччину як країни, де є можливості знайти стабільну роботу.

"Українці прагнуть працювати у кращих умовах"

Половина (53%) біженців із України, які працюють у Німеччині, заявили, що володіють англійською мовою як мінімум на комунікативному рівні.

Серед біженців, котрі працевлаштовані у Польщі, про знання англійської мови заявив кожен третій опитаний. Крім того, більше половини респондентів, які проживають у Німеччині та Польщі, вивчають місцеву мову

"Ми маємо справу з амбітними людьми, які прагнуть працювати в кращих умовах, які хочуть взяти справу у свої руки, але їм потрібні правильні інструменти та навчання, щоб допомогти їм у цьому", – каже Міхаліна Селєвич, директор з міжнародного розвитку EWL.

Також п'ята частина опитаних розвиває свої навички, відвідуючи курси та тренінги. Майже 40% учасників опитування відповіли, що мають намір підвищувати свою кваліфікацію у майбутньому. На думку авторів дослідження, це свідчить про високий професійний потенціал біженців, які готові професійно розвиватись.

На яку роботу влаштовуються українські біженці в ЄС

Після прибуття до країн ЄС українські біженці найчастіше влаштовувалися на роботу за професіями, пов'язаними з обслуговуванням, у тому числі у сфері гостинності та громадського харчування, у сфері торгівлі, а також на ручних та технічних роботах .

При цьому до початку війни в Україні у своїй країні вони найчастіше працювали висококваліфікованими фахівцями: працівниками сфери послуг та торгівлі, вчителями, менеджерами та керівниками.

Фото: Працівниця на фабриці у Німеччині (gettyimages.com)

Працевлаштовані біженці в Німеччині заробляють в середньому 1467 євро нетто (на руки) на місяць, а в Польщі - 541 євро нетто.

Згідно з аналізом Міграційної платформи EWL, працевлаштовані біженці в Німеччині отримують найбільші зарплати в логістиці та транспортній сфері, адміністративно-офісній роботі та освітній галузі, а в Польщі – у торгівлі та промисловому виробництві.

За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 4,7 млн біженців з України були зареєстровані як отримувачі тимчасового захисту в Європі. З них більше половини (2,5 млн) – у двох сусідніх країнах: Польщі та Німеччині.

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