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Доводиться облітати. Російські літаки перестали пускати в небо Туреччини: деталі

Фото: Літак Nordwind (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Туреччини заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією літати у своєму повітряному просторі з 1 листопада. Через це збільшилась тривалість деяких рейсів.

Під заборону підпадають літаки у кількох авіакомпаніях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Зазначається, що з 1 листопада у Туреччині заборонили проліт через повітряний простір країни літаків, зареєстрованих у двох юрисдикціях. Про це повідомила член ради директорів авіакомпанії Nordwind Ганна Підгірна. Інформацію підтвердили ще у двох російських авіакомпаніях.

Тепер деякі борти змушені облітати Туреччину, тож тривалість рейсів із Росії до Єгипту, наприклад, збільшилася на 30 хвилин.

Проблема виникла через те, що більшість іноземних літаків у Росії були зареєстровані на Бермудських островах. Після початку війни та запровадження західних санкцій влада Бермуд призупинила дії сертифікатів льотної придатності цих літаків. Для збереження авіапарку влада РФ перевела більше 500 літаків до російської юрисдикції.

У міністерстві транспорту звинувачують Бермуди, які не знімають своєї реєстрації з цих літаків. Зняти літаки з обліку у старій юрисдикції можна лише за згодою лізингових компаній. У листопаді в російському та бермудському реєстрах одночасно перебуває майже 500 авіалайнерів.

Фото: В авіафлоті РФ - майже 500 літаків із подвійною реєстрацією (pixabay.com)

Поки що російська влада збирається обговорити заборону на польоти з Туреччиною найближчим часом.

2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO відзначила Росію як країну, де виявлено проблеми з безпекою польотів. Це також пов'язано із подвійною реєстрацією літаків російських компаній. Грунтуючись на висновках ICAO, забороняти літакам російських авіакомпаній використовувати свій повітряний простір можуть і інші країни. Ще навесні таку заборону ввів Китай.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається із пілотами пасажирських літаків РФ.

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