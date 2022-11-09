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Приходится облетать. Российские самолеты перестали пускать в небо Турции: детали

Фото: Самолет Nordwind (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Турции запретили российским самолетам с двойной регистрацией летать в своем воздушном пространстве с 1 ноября. Из-за этого увеличилась продолжительность некоторых рейсов.

Под запрет подпадают самолеты в нескольких авиакомпаниях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что с 1 ноября в Турции запретили пролет через воздушное пространство страны самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом сообщила член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная. Информацию подтвердили еще в двух российских авиакомпаниях.

Теперь некоторые борта вынуждены облетать Турцию, поэтому продолжительность рейсов из России в Египет, например, увеличилась на 30 минут.

Проблема возникла из-за того, что большая часть иностранных самолетов в России были зарегистрированы на Бермудских островах. После начала войны и введения западных санкций власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти РФ перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию.

В министерстве транспорта обвиняют Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с этих самолетов. Снять самолеты с учета в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний. В ноябре в российском и бермудском реестрах одновременно находится почти 500 авиалайнеров.

Фото: В авиафлоте РФ - почти 500 самолетов с двойной регистрацией (pixabay.com)

Пока же российские власти собираются обсудить запрет на полеты с Турцией в ближайшее время.

В 2022 году Международная организация гражданской авиации ICAO отметила Россию как страну, где выявлены проблемы с безопасностью полетов. Это также связано с двойной регистрацией самолетов российских компаний. Основываясь на выводах ICAO, запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать свое воздушное пространство могут и другие страны. Еще весной такой запрет ввел Китай.

Напомним, мы писали, что происходит с пилотами пассажирских самолетов РФ.

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