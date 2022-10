"В какую страну сейчас лучше выехать". Что советуют беженцы из-за границы

Где есть жилье и социальные выплаты новоприбывшим

На фоне массированных обстрелов городов украинцы все чаще задумываются о выезде в Европу на время войны. Выбором страны интересуются у беженцев в соцсетях.

TRAVEL РБК-Украина собрало, каким опытом проживания в разных странах делятся украинцы.

"Ни в коем случае не Испания, Франция или Португалия"

"Посоветуйте, пожалуйста, в какую страну сейчас лучше выехать" – написала на днях харьковчанка в группе Facebook "Помощь беженцам из Украины – Help for refugees from Ukraine".

В комментариях ей ответили более 200 человек. Многие уже успели пожить в разных странах и перечисляют их в советах:

"Германия. Сейчас хорошо встречают в Дойсбурге. Мест пока хватит. Бельгия интересна, очень дружная страна. Если хочется чистоты и покоя, однозначно - Голландия и Швейцария, в Швейцарии лучше, живее. Советовал бы Бельгию, (Антверпен), Голландию (Роттердам), но сложно сначала будет туда попасть. Ни в коем случае не Испания, Франция или Португалия", - поделился один из пользователей.

Фото: Информационный пункт на вокзале в Германии (gettyimages.com)

Другие советуют обращать внимание на то, в каких странах еще остается выбор жилья.

"Жилье первостепенно. Без жилья в лагерях везде будет плохо. Жилье есть в Норвегии, в Германии очень мало, отдаленные деревеньки. В Нидерландах его не было и нет, 100 человек в очередь на квартиру. Во Франции тоже напряг, а зимой к ним приедут другие беженцы. Работу нормальную без языка вам не найти нигде, учтите и это тоже", - подсказывают украинцы.

Другие советуют ехать туда, где понимают русский язык – в страны Балтии. Тогда легче найти работу.

Какое мнение украинцы составили о жизни беженцев в странах Европы

Мы собрали ответы украинцев в комментариях к вопросам об опыте жизни в разных странах в качестве беженцев.

В Италии украинцы жалуются, что для них нет ни работы, ни жилья, невозможно снять квартиру.

"В Италии тяжело с детьми. Столкнулась с медициной, которой нет. Запись на записи. Ждать месяца полтора к врачу, даже если уже болеете. Частные приемы - заоблачная стоимость и специалисты так же сомнительные. Хочу уехать";

Фото: Размещение беженцев в Италии (gettyimages.com)

Германию хвалят за социальную защиту - государство выплачивает 449 евро на человека, с 1 января будет 513 евро, жилье оплачивают - в зависимости от региона от 350 до 700 евро на человека. Плюс медицинская страховка, языковые и профессиональные курсы.

"В Германию. Украинцы тут не обижены , есть все возможности, чтобы жить и учиться. Лучшего варианта не знаю, а если еще и английский язык знаете то справитесь";

, есть все возможности, чтобы жить и учиться. Лучшего варианта не знаю, а если еще и английский язык знаете то справитесь"; "Мы такая же семья, 4 детей и 3 взрослых. Таких селят быстрее и жилье найти легче. А по два-три человека семьи очень долго сидят в лагерях. Но мы приехали в июле, и для нас уже нашли только бывшую стоматологию в крохотном поселке без магазина. Так что гарантий нет, что вам найдут что-то лучше. Но люди помогают, все для жизни есть, счастливы, что под мирным небом";

В Бельгии центры для беженцев уже переполнены, мест нет, рассказывают украинцы.

"Жилье снять тяжело с картой А, которую дадут только на основании прописки. Но если в центрах не прописывают, а семьи бельгийцев уже не берут, квартиру не снимете, пока карты А не будет и пособие тоже не получите без этого. Самое важное в Бельгии - адрес изначально";

"Я была в Бельгии, тоже неплохо. Еще хорошо в Люксенбурге, правда пособие маленькое, зато проезд бесплатный и зарплаты высокие. И сама страна очень классная".

Фото: Украинские беженцы в Бельгии (gettyimages.com)

Зато в Румынии жилье есть, украинцам там помогают на первое время выплатами от ООН, подсказывают опытные беженцы.

"В Румынии много хорошего жилья, хорошая жилищная программа. Но это страна для "переждать". Денег здесь не заработать. Хорошая страна для матерей с детьми. Детей здесь не заставляют ходить в местные школы, можете заниматься онлайн. Доброжелательные люди, много помогают".

Ирландию беженцы хвалят за большое денежное пособие, однако есть и минусы.

"По Ирландии - выплаты по 200 евро на человека в неделю";

"В Ирландии уже нет ни жилья, ни работы, особенно вдали от больших городов, а на работу гонят".

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)

В Литве также отмечают сложности с жильем. Чтобы получать компенсацию аренды, надо заключить официальный договор, на сегодняшний день это практически нереально, жалуются беженцы.

"Жилья нет и цены заоблачные, плюс литовцы не хотят сдавать семьям с детьми. Беженцам компенсируют только часть аренды, зависит от количества людей и квадратуры квартиры".

В Дании уже не осталось нормального жилья, пишут в соцсети. Кроме того, это дорогая страна.

"Людей из одного аварийного дома селят в другой, пока ищут решение"

"Если вы готовы к тяжелому физическому труду, потому что без языка других работ нет, несмотря на опыт и высшее, тогда в Данию";

"В Данию с детьми лучше не ехать. На них выплат нет. Сумма одинаковая – что мама с одним ребенком, что с пятью. Плюс дожди, ветер постоянно. Медицина - это вообще трэш, ничего не лечат. Сами или через знакомых из Украины будете искать лекарства, потому что в аптеке не продают. Дания страна для тех, кто приехал заработать деньги на фермах со знанием английского языка".

Фото: Лагерь для украинских беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

В Норвегии люди, приехавшие недавно, жилье ждут месяцами. И с большой вероятностью получат его в удаленных местах на севере, предупреждают украинцев соотечественники.

"На фоне некоторых норвежских мест немецкие села выглядят почти мегаполисами. Но проживание в лагерях будет комфортнее, никаких спортзалов";

"В Норвегии очень хорошо, но с жильем тоже тяжело, его не хватает, ждать очень долго. Если человек один, то немного быстрее, если большая семья, то действительно и полгода можно ждать расселения. Мы хоть и вдвоем, но так и получается – приехали в начале июля, а расселяться почти в декабре. Работу без знания языка, хотя бы английского, найти очень трудно. Но есть языковые курсы";

"У меня подруга в Норвегии с марта. Очень довольна. С самого начала и по сегодняшний день чуть ли не за руку водят. Дали хорошую меблированную квартиру, пособие платят в достаточном объеме. Коммуны очень сильно помогают".

Во Франции сложно найти работу и жилье в маленьких городах. Помощь для взрослых примерно 420- 440 евро, на детей – меньше.

"Приезжайте, без жилья не оставят, и голодными тоже, а вот насчет работы сложно. Страна прекрасная, люди доброжелательные. Мы живем на северо-западе Франции, в деревне. Дочка и внучка нашли временную подработку в косметическом цехе";

"У меня подруга прекрасно живет в социальном жилье во Франции с мамой, собакой и ребенком с аутизмом. Просто надо ехать не в Париж и не в Лион, а в крохотные города на несколько тысяч жителей и все вам найдут".

Фото: Украинские беженцы в Британии (gettyimages.com)

В Словакии наоборот - много вакансий на работу, но денежная помощь небольшая, обращает внимание еще одна беженка.

"Но есть разная гуманитарная помощь и транспорт по городу Братислава бесплатный, на границе Словакии вам все посоветуют и подскажут, где есть еще свободное место для проживания;

Также двоякое впечатление оставили у беженцев Испания и Англия. В Испании нет выплат для украинцев, сложно найти работу. Из плюсов Испании называют теплый климат, море, недорогие продукты и одежду.

В Англии из плюсов называют достаточное пособие и доступность работы, дешевые продукты даже по сравнению с Украиной. Из минусов – сложно найти спонсора и дождливая погода.

