Гуманітарна катастрофа. Сотні українських біженців мерзнуть на кордоні Росії з ЄС

Українські біженці, які намагаються вибратися з Росії до країн ЄС, змушені по кілька днів стояти у кілометрових чергах на пунктах пропуску просто неба.

Громадян України змушують проходити на кордоні "фільтрацію" та допити, а ночувати їм доводиться у саморобних халабудах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеканал OstWest.

Гуманітарна катастрофа – біженці проводять у чергах до тижня

Криза на кордоні РФ із ЄС почалася минулого тижня – про черги стало відомо 27 вересня. З’явилася інформація, що сотні українців дуже повільно пропускають на виїзд в Європу. Деякі люди спорудили намети, де ночують.

При цьому влада замість укриття для біженців розгорнула біля кордону мобільні призовні пункти. Затримки з пропуском українців пояснюють тим, що вони намагаються вивезти заборонені предмети.

Фото: Українські біженці у чергах на кордоні в Росії (facebook.com/OstWest.TV)

Ситуацію на кордоні у Псковській області вже назвали гуманітарною катастрофою, а ставлення до українських біженців – нелюдяним.

В області є п'ять КПП – два на кордоні з Естонією та три – на кордоні з Латвією.

Відсутність допомоги для українців була за вказівкою російських чиновників, розповів журналістам один із опозиційних політиків, який допомагає людям на кордоні.

За його інформацією, у чергах багато тих, хто потрапив до РФ після початку війни. Вони мешкали в пунктах тимчасового розміщення. Дехто з них не приховує, що з території Європи збираються повернутися до України.

Багато хто приїхав автобусами і опинилися просто неба в кілометрових чергах, інші прибули своїми автомобілями. Деяким українцям довелося чекати на пропуск за кордон до 7 днів. При цьому прикордонники забороняли їм ставити намети, тому біженці купували поліетилен та створювали курені, в яких спали.

Фото: Українці сплять на землі між валізами (Псковське "Яблуко")

Біженка із Донецької області, якій виповнилося 83 роки, пережила в черзі інфаркт. Вона їхала до доньки, яка мешкає у Великій Британії.

Після того, як з'явилися фотографії черг, почалося збирання коштів – гроші перераховували з різних країн, для українців організували доставку гарячої їжі. Волонтери почали привозити харчування та ковдри, дощовики.

Як приймають українських біженців в Естонії та Литві

Естонська сторона підготувалася до прийому українців – біженцям одразу надають їжу, гаряче пиття, відвозять у теплі приміщення, де можна поспати та відпочити.

При цьому естонські прикордонники зазначають: українці прибувають дуже втомлені та замерзлі, деякі з обмороженнями.

"Після звичайного прикордонного контролю ми пропонуємо їм усю можливу допомогу - даємо тепле пиття та їжу, і тепле місце для проживання, доки вони не поїдуть або їх не підберуть", - зазначають у Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії.

Фото: Харчування від російських волонтерів (колаж РБК-Україна)

Тим часом прикордонний пункт у Латвії вже розкритикували за відсутність елементарних умов. Трейлер і невеликий намет - єдиний на даний момент дах для груп українських біженців, які щодня прибувають до Латвії через пункт прикордонного контролю Гребнева після кількох днів очікування на кордоні в Росії, повідомляє press.lv.

"Сотні українських біженців продовжують щодня перетинати латвійський кордон, замерзлі, у легкому одязі, морально змучені російськими прикордонниками", - пише видання.

Фото: Пункт на кордоні в Естонії (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Після перетину латвійського кордону українці сподіваються поїсти та зарядити телефони, але у Гребневі до минулого четверга і це було неможливо. Будівлі, де можна сховатися, на кордоні немає. До прибуття волонтерів не вистачало й туалетів.

"Після чотирьох днів очікування просто неба біженці переходять кордон і знову опиняються в тих самих умовах. Їм доводиться чекати іншого автобуса, іноді години, іноді добу", - обурилася Монта Вецозола, представник організації "Tavi draugi".

Нагадаємо, ми писали, що на кордоні Естонії побільшало українських біженців.