Куда кроме Турции. Где могут отдохнуть украинцы за границей этим летом

Украинским туристам в 2022 году доступны туры на большинство популярных курортов в Европе. Для удобства запускаются специальные чартерные программы в Грецию, Черногорию, Испанию.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где украинцам можно отдохнуть практически без россиян, которые из-за запрета полетов российской авиации в ЕС не могут добраться до европейских пляжных направлений.

Доступные популярные пляжные направления: куда можно отправиться

Туристические поездки не стали недоступными для украинцев – этим летом можно, как и раньше, отправиться на привычные европейские курорты. Единственный минус - продолжительность пути, ведь добираться надо автобусом или самолетом из-за границы. Плюс – поддержка украинских предпринимателей, уплата налогов в бюджет страны и перечисление части прибыли на поддержку армии.

Также из преимуществ, как отмечают турагенты – низкая вероятность встретить на курортах россиян, которых из-за запрета летать в ЕС стало значительно меньше на пляжах популярных локаций Европы, в отличие от Турции.

Фото: Боко-Которский залив в Черногории (unsplash.com/olga-brajnovic)

Туристический агент Олеся Манина из компании "Подорож у мрії" предлагает украинским туристам туры с выездом автобусом из Украины или самолетом из соседних стран. Отдохнуть можно в Черногории, Хорватии, Греции, Испании, Египте. Например:

Черногория – автобусом из Львова, 11 ночей в поездке (8 ночей на курорте), 4* апартаменты без питания в Будве – 25650 гривен за двоих;

Хорватия - автобусом из Львова, 13 ночей в поездке (11 ночей на курорте), 3* апартаменты без питания в Макарской – 34580 гривен за двоих;

Греция – самолетом из Кишинева (Молдова) на о. Крит, 10 ночей в 3-4* отелях с питанием "завтрак+ужин" – от 52 тыс. гривен за двоих;

Испания – самолетом из Варшавы (авиакомпания Wizz Air с багажом) на Коста-Дорада, 7 ночей в 3-4* отелях с питанием "завтраки" или "полупансион" – от 52,6 тысяч гривен за двоих.

Египет - самолетом из Кишинева (Молдова) в Шарм-эль-Шейх 9 ночей в 4* отеле с "Premium Hard All Inclusive" – 48580 гривен за двоих.

Фото: Туристические локации в Испании (unsplash.com/simon-hermans)

Эксклюзивные чартеры на курорты - на крыльях МАУ

Украинская авиакомпания МАУ начинает выполнять чартерные рейсы из польского Люблина по заказу украинских туроператоров.

На странице туроператора "Альф" в Facebook говорится о запуске первого чартера в Черногорию из Люблина. Вылеты в Тиват запланированы дважды в неделю (воскресенье, четверг) с 30 июня до 2 октября.

"Когда чуть ли не каждый день есть угроза жизни - то появляется еще больше мотивации жить. Жить без сирен, комендантского часа и ракет, пролетающих над головой. В такие моменты ты еще больше ценишь свою свободу и независимость. Поэтому берешь своих родителей и детей и везешь всех к морю. Чтобы побыть в безопасности, хотя бы временно, чтобы восстановить утраченный ресурс, чтобы вскоре вернуться домой чтобы работать и помогать с двойной силой", - говорят в компании.

Билеты на эксклюзивные чартеры могут приобрести только украинцы с загранпаспортом. Стоимость – от 8100 гривен в обе стороны.

Расстояние от Львова до аэропорта в Люблине - 200 км, из Киева – 600 км. Добраться в Люблин можно автобусным чартером из Киева, Львова, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Черновцов, Ивано-Франковска, Ровно, Луцка и Ковеля. Стоимость - от 1700 гривен в обе стороны (из Львова).

Фото: Отдых на острове Корфу в Греции (unsplash.com/major-wave)

Туроператор "Феерия" запускает украинский чартер на Корфу в Греции из польского города Люблин на крыльях МАУ.

Рейсы доступны с 5 июля каждые 11-12 дней до конца сентября. Билеты стоят от 270 евро, пакетные туры – от 699 евро. Также эта компания запускает чартеры в Барселону – с 8 июля по крайней мере до начала октября. Стоимость билетов - от 299 евро.

Из Львова автобусом - на пляжи и экскурсии в Европу

Впрочем, для тех, кто не готов добираться до курортов с вылетом из аэропортов соседних стран, есть немало предложений автобусных туров прямо из Украины, которые еще и дешевле авиатуров.

Например, в компании "Adriatic Travel" предлагаются автобусные туры из Львова в Грецию, Хорватию, Италию. На конец июня и июль предлагаются следующие туры:

Греция - автобусом из Львова, 10 дней (2 ночных переезда), проживание в 3* отеле с питанием "завтраки+ужин" в регионе Пиерии - от 13111 гривен с человека (345 евро).

- автобусом из Львова, 10 дней (2 ночных переезда), проживание в 3* отеле с питанием "завтраки+ужин" в регионе Пиерии - от 13111 гривен с человека (345 евро). Италия - автобусом из Львова через Венгрию, 8 дней (2 ночных переезда), на курорт Линьяно-Саббьядоро на побережье Адриатического моря (5 ночей), Венецию,Верону, Триест, с проживанием в 3* отеле с питанием "завтраки" - от 10070 гривен (265 евро) с человека.

- автобусом из Львова через Венгрию, 8 дней (2 ночных переезда), на курорт Линьяно-Саббьядоро на побережье Адриатического моря (5 ночей), Венецию,Верону, Триест, с проживанием в 3* отеле с питанием "завтраки" - от 10070 гривен (265 евро) с человека. Черногория – автобусом из Львова на 6 дней (2 ночных переезда) – с проживанием в 3* отеле с питанием "завтраки" и посещением Боко-Которской затокт (дополнительно 1520 гривен+входной билет), городок Цетине, Дубровник и Будвы - 6384 гривны (168 евро) с человека.

– автобусом из Львова на 6 дней (2 ночных переезда) – с проживанием в 3* отеле с питанием "завтраки" и посещением Боко-Которской затокт (дополнительно 1520 гривен+входной билет), городок Цетине, Дубровник и Будвы - 6384 гривны (168 евро) с человека. Болгария – автобусом из Львова на 7 ночей в 4* отеле с питанием на Солнечном берегу от 253 евро за двоих взрослых.

Также отдельно можно отправиться в популярные экскурсионные туры по курортным странам, побывав в Болгарии, Албании, Северной Македонии.

Фото: Курортная локация в Хорватии (unsplash.com/maximilian-vorbrodt)

Доступны украинцам и традиционные экскурсионные туры на уикенд и несколько дней – от Кракова (от 2660 гривен) и Вены (от 2584 гривен) до Парижа (от 11020 гривен) и Цюриха (от 8284 гривен).

Автобусные чартеры - для самостоятельных путешествий

Для тех туристов, которые не любят пакетный отдых, а планируют свои путешествия и маршруты самостоятельно, заменой авиаперелетов в солнечные страны станут автобусные чартеры и регулярные рейсы. Их предлагают уже немало компаний-перевозчиков и туроператоров.

Например, туроператор "Альф" предлагает поехать автобусом из Киева и Львова в такие страны:

Хорватия

Черногория

Турция (Анталия, Стамбул)

Греция

Албания

У туроператора "Adriatic Travel" автобусными чартерами из Львова можно выехать в эти же страны, а также - в Болгарию.

Также немало предложений есть у перевозчиков. Например, компания Gunsel запустила еженедельные рейсы из Киева в Стамбул через болгарские города Варна и Бургас.

Напомним, мы писали, что курорты Турции переполнены туристами из РФ.