Повстати з руїн. Які країни після війни стали популярними у туристів

Як розвивається туризм після збройних конфліктів у різних державах

Війна Росії проти України примушує багатьох думати, що іноземці до нас тепер не поїдуть ще дуже довго. Однак у світі є багато прикладів, коли після масштабних конфліктів країни швидко відновлювалися та знову вітали гостей.

Потрясіння, викликані збройними конфліктами, вносять глибокі зміни в туристичний "ландшафт" країн. Створюється нова спадщина, а посткофліктний "туризм пам'яті" з часом змішується із іншими напрямками – культурним чи морським туризмом.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни стали успішними туристичними напрямками після війни.

Туризм в умовах "холодного перемир'я"

Конфлікт у Боснії та Герцеговині тривав у 1992-1995 роках, але досі мир часто характеризується простою відсутністю збройного конфлікту, а не справжнім примиренням між різними спільнотами. За Дейтонськими угодами 14 грудня 1995 року передбачено збереження єдиної федеративної держави, що складається з двох частин: мусульмано-хорватської Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської.

За офіційними даними, з 1995 року приріст турпотоків у країну складав 24% щорічно, а Всесвітня організація туризму прогнозувала, що до 2020 року Боснія і Герцеговина посяде третє місце у світі за темпами розвитку туризму. У 2010 році Сараєво було в топ-10 міст для відвідування від путівника Lonely Planet. У 2019 році загальний вклад туризму в економіку Боснії та Герцеговини складав 10,5%.

Зразок того, як країни успішно відновлюють туристичну галузь після війни, описано на прикладі міст Сараєво і Мостар у Боснії та Герцеговині у статті Зейда А. Кассухи.

На час написання статті міський ландшафт двох міст мав багато подібностей – в обох містах відновлено історичний центр, центральну туристичну зону, хоча сліди конфлікту все ще залишилися. Туристам проводили приватні виставки, на яких показували фотографії подій конфлікту (облога Сараєво сербами, "різанина" в Сребрениці, руйнування Старого мосту в Мостарі).

Фото: Туристичний базар у Сараєво (unsplash.com/peter-schulz)

У сувенірних крамницях обох історичних центрів пропонували вироби, пов’язані з війною - наприклад гільзи, перетворені на ручки.

У Сараєво для туристів проводять пам’ятні заходи. В місті влаштовані меморіали загиблим, пам'ятник дітям, які загинули під час облоги міста та "троянди Сараєво" (воронки від снарядів, де загинули люди, залили червоною смолою – ред.).

Втім, з точки зору "звичайного" туризму місто досі приваблює історичним центром в османському стилі та численними музеями. У центрі панує святкова атмосфера. Працюють чимало кафе, барів і ресторанів, які обирають молоді туристи. У центрі Сараєво є багато готелів, які користуються популярністю серед іноземних туристів.

При цьому місто тривалий час вважалося "меккою темного туризму" - фасади багатьох житлових будинків пошкоджені кулями або снарядами. Але такі локації "розбавлені" величезною кількість відновлених християнських храмів, мечетей, синагог, що створює у туристів образ духовного центру – "Єрусалиму Балкан".

Натомість у Мостарі, який поділений між боснійськими і хорватськими громадами, набагато менше слідів війни, які показують туристам. Історичний центр з пам'ятками османською епохи розташований у боснійській частині міста. З огляду на бум туризму в Мостарі, боснійська сторона отримує більше вигод.

Але хорватська сторона залишається більш процвітаючою з більшим капіталом та динамічнішою економічною діяльністю. Переважна кількість туристів у Мостарі – ті, хто приїздить на денні екскурсії, часто з Дубровніка у Хорватії.

Хорватія: стрімкий ріст туризму після війни

Туризм у Хорватії практично припинився в 1990-х роках під час війни. Однак розвиток рейсів бюджетних авіаліній, дешеве житло, відкриття пляжів і запуск круїзних маршрутів допомогли розвивати туризм пізніше, вже у 2000-і. В країну поступово стали надходити іноземні інвестиції, а держава зайнялася промоцією туристичних напрямків за кордоном.

Фото: Дубровнік у Хорватії (unsplash.com/spencer-davis)

У Хорватії - понад тисяча островів, з яких 66 населені. Завдяки таким географічним особливостям, в країну потягнулися туристи, які раніше знали тільки про грецькі острови. Про пляжні локації Хорватії стали писати в іноземних виданнях, пізніше підключилися і блогери.

Туристичний сезон в країні триває з початку червня до кінця вересня, коли заповнюваність готелів досягає 100%. Раптове зростання туризму суттєво вплинуло на хорватську економіку. Близько десяти мільйонів гостей щорічно приносять суттєві доходи і генерують близько 15% ВВП Хорватії.

Наприклад, у 2017 році тільки із січня по серпень році країну відвідали 15 мільйонів туристів. Також країною зацікавилися великі круїзні компанії, послугами яких користуються вимогливі платоспроможні туристи.

Це допомогло збільшити інвестиції у розбудову прибережних готелів та інфраструктури, ресторанів та пристаней для яхт. За даними Хорватського бюро статистики, до пандемії коронавірусу доходи країни від туризму росли на 11% щорічно.

Які ще країни стали успішними туристичними локаціями після війни

Популярні туристичні країни, куди потік мандрівників не припиняється незалежно від сезону, пережили у недалекому минулому воєнні дії на своїй території.

Кіпр

У 2018 році курортний острів отримав рекордну кількість туристів – 3,8 млн. при населенні в 1,22 млн. жителів. Доля туризму в економіці країни складає близько 18%. У 2021 році приріст турпотока в пікові місяці складав до 300% порівняно із 2020 роком.

Кіпр відомий відмінною туристичною інфраструктурою та великою кількістю пляжів з "Блакитним прапором".

У 1960 році Кіпр став незалежною від Великобританії державою. У наступні роки на острові точився міжетнічний конфлікт між грецькими та турецькими громадами. У 1964 році там розмістився миротворчий контингент ООН і була проведена демаркаційна лінія.

Фото: Кіпр став однією з найпопулярніших локацій для туристів (unsplash.com/dorottya-hegedus)

У 1975 році Кіпр остаточно був поділений на південну грецьку частину та північну — турецьку. Взаємне переселення греко-кіпріотів та турко-кіпріотів відбувалося під контролем миротворців ООН. У 2004 році південна частина острова була прийнята в ЄС. Самопроголошену у 1983 році Турецьку Республіку Північного Кіпру підтримує Туреччина.

Єгипет

Єгипет розвиває туризм шаленими темпами завдяки історичним пам'яткам та природним особливостям морського узбережжя півострова Синай та провінції Хургада. У 2019 році країну відвідали майже 15 мільйонів туристів. Доля туризму в економіці країни – близько 12%.

У 1967-1970 роках в країні тривала війна, яка була розпочата Єгиптом з метою повернути Синайський півострів, який перед цим захопив Ізраїль в ході Шестиденної війни. Ця війна велася здебільшого за допомогою артилерії з боку Єгипту за підтримки радянських збройних сил й авіації з боку Ізраїля. Конфлікт закінчився угодою про припинення вогню без територіальних змін. Перемир'я тривало 3 роки. Лише в 1979 році був підписаний мирний договір, а Ізраїль вивів свої війська з Синайського півострова в 1982 році.

Тепер мало хто із туристів згадує про те, що в країні велися бойові дії. До Єгипту їдуть відпочити на морі, зазирнути в унікальний підводний світ з коралами та на власні очі побачити всесвітньо відомі піраміди та давній Луксор.

Ізраїль

На туризм в Ізраїлі припадає 6,2% економіки. Найбільш популярні види туризму в цю країну – паломництво, медичний, культурний. У 2019 році країну відвідали 4,5 млн. туристів.

Між тим, країна продовжує жити у стані війни із Палестиною. Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває десятиліттями – за спірні території. У 1947 році ООН проголосувала за розділення Палестини на окремі єврейську та арабську держави, а Єрусалим визнали міжнародним містом. У 1948 році була створена держава Ізраїль, яку не визнала арабська сторона.

Зараз зберігається висока напруженість між Ізраїлем та палестинцями, які проживають у Східному Єрусалимі, Газі та на Західному березі. На Східний Єрусалим претендують палестинці як на столицю своєї майбутньої держави, на все місто як на свою столицю претендує Ізраїль, що має в цьому питанні підтримку США.

Фото: Місто Єрусалим (unsplash.com/snowscat)

Навіть знаючи про те, що в країні триває війна, іноземні туристи охоче їдуть до Ізраїлю: гуляти вулицями давнього біблійного Єрусалиму, куштувати традиційні страви у Тель-Авіві або відновлюватися на курортах Мертвого моря.

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