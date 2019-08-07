Язычок прикуси! Чиновники "ЛНР" угрожали и качали права за линией разграничения

Чиновники "ЛНР" пересекли линию разграничения и угрожали журналистам (коллаж: РБК-Украина)

Представители власти "ЛНР" претендовали на город Счастье

Чиновники "ЛНР" пересекли линию разграничения и стали утверждать, что их "власть" распространяется на город Счастье. Кроме того, они в хамской манере угрожали журналистам съемочной группы. Об этом идет речь в сюжете 5 канала.

Инцидент произошел во вторник, 6 августа. Пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева заявили, что город Счастье находится "на их территории".

Предположительно, чиновники ЛНР "провожали/встречали" представительницу мониторинговой миссии ООН, которая инспектировала разрушенный мост.

Они пытались убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что они вовсе не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

Чиновники "ЛНР" пересекли линию разграничения и угрожали журналистам (скрин: YouTube/5 канал)

"В соответствии с минскими договоренностями Станица и Счастье наши", - сказал Дейнего. Но сразу притих после того, как ему напомнили, что линия разграничения проходит по реке Северский Донец.

"Ты язычок то прикуси!", "А ты кто такой?" - именно в такой манере общались Дейнего и Копцева с главой администрации Станично-Луганского района.

Кроме того, Копцева заявила журналистам, что боевики используют в переговорах в Минске "тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик".

После всего пособница террористов попросила журналистов развернуть камеры на 180 градусов и толкнула оператора.

Чиновники "ЛНР" пересекли линию разграничения и угрожали журналистам (видео: YouTube/5 канал)

Напомним, во вторник, 6 августа, на Донбассе погибло четверо морских пехотинцев. Украинские воины подорвались от мины, выпущенной боевиками из гранатомета.

Ранее мы также сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.