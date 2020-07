Звонили и угрожали: MARUV рассказала об угрозах хакера

25 июля скандальная Maruv поделилась шокирующей историей, в которой поведала о своих проблемах. Оказывается, страницу певицы взломали и требуют выкуп. Об этом звезда рассказала в соцсети Instagram.

"Всем привет. Если в моей инсте сейчас появится какая-нибудь фигня, то знайте - ее взломали. Только что мне звонили, угрожали и требовали "лавешку", чтобы не взломать "инсту", - прокомментировала Maruv.

На данный момент никаких заметных последствий взлома аккаунта Maruv замечено не было. Возможно, аферисты просто хотели запугать Анну Корсун с целью выманить денежные средства.

Исполнительница посчитала подобную ситуацию странной и отметила: "Вот раньше просили выкуп за человека, за собаку, за машину, а сейчас - за Инстаграм. Очень интересненько получается".

