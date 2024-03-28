Звідки у нас береться почуття сорому за своє тіло: список причин

Чому ми соромимось свого тіла

Відповідь на питання чому ми соромимось свого тіла є простою - з дитинства. Все, що ми вбираємо в себе в цей період, може вплинути на нас у дорослому житті.

Сором буває токсичним і корисним. Почуття корисного сорому допомагає нам існувати в суспільстві, де є закон, мораль та етика. Якщо ж він токсичний - руйнує наше життя.

Це може бути корисним у ситуаціях, коли ми потребуємо мотивації для зміни поведінки або для уникнення соціальної небезпеки. Але воно також має такі наслідки як: низька самооцінка, уникнення контактів, страх висловлювати власні думки та ін.

У дітей сором виникає як наслідок ігнорування її потреби у прийнятті. Наприклад, коли дитині відмовляють в обіймах або ніжності.

Також якщо змалечку дитина відчуває відсутність сексуальності між батьками або навіть стидається виражати будь-які теплі емоції, то в майбутньому це може виглядати для неї як щось незвичне.

Сексуальність - це, звісно, не про секс перед дитиною, а про обійми, ніжність та взаємне прийняття. Якщо цього немає, то у дитини може виникнути сором до власного тіла. Цей сором може залишитись і у дорослому віці.

Звідки у нас береться сором за своє тіло (фото: Freepik)

Звідки зʼявляються комплекси

Спочатку ми приймаємо інформацію про себе, своє тіло і здібності від батьків, близьких родичів. Потім від вихователів у садках, вчителів та однолітків. Якщо ця інформація негативна, звісно, ми думатимемо, що з нами щось не так.

Ми соромимося свого тіла зазвичай через те, що маємо відчуття, ніби воно не відповідає якимось стандартам або нормам, які часто навʼязуються суспільством або медіа.

Якщо всередині вже є здорові установки й людина вважає своє тіло достатньо хорошим, на неї не матимуть впливу думка оточення чи пости в соціальних мережах.

Якщо ж людина має проблеми з прийняттям себе, мас-медіа та критика зі сторони може лише посилити почуття сорому.