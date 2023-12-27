Звичаї, які точно вас здивують. Ось як святкують Новий рік у різних країнах світу

Японія

У Японії однією з обов'язкових страв на новорічному столі є суп дзоні. Вважається, що спершу цей суп був стравою польової кухні самураїв, яка готувалася із рисового тіста, овочів та сушених продуктів у військових таборах. Згодом цей суп перестав бути їжею виключно самураїв і став поширеною стравою серед усіх людей.

Традиція їсти дзоні бере свій початок, ймовірно, від періоду Муроматі, коли його готували для піднесення богам.

Символічною є також традиція походу в храм "Хацумоде", де кожен загадує своє найзаповітніше бажання. Там люди купують листочок із передбаченням на рік, якщо воно пророкує невдачу, то можна його прив'язати на гілку священного дерева і пророцтво не збудеться.

Шотландія

У Шотландії святкування Нового року відрізняється у різних частинах країни. Шотландці вручають подарунки рідним та ходять у гості до родичів, друзів і сусідів. Велику увагу приділяють традиції "First footing". Згідно із нею, першим гостем у домі в Новому році має бути високий темноволосий чоловік. Це закликатиме добробут і удачу в цей дім.

Цікаво, що жителі містечка Бурхгед святкують Новий рік 11 січня.

Бразилія

За традицією у Бразилії святкують Новий рік у вбранні білого кольору, що символізує спокій, мир і радість. Також вважається, що Новий рік краще зустріти на пляжі. Квартири і офіси бразильці прикрашають до свята різними фруктами та композиціями із квітів. Цей новорічний декор зазвичай залишають до лютого, коли в країні розпочинаються карнавали.

Однією із найстаріших традицій є підношення білих квітів, гребенів, намиста Йемайї - богині-матері, покровительці жінок, річок і океанів. Ім'я Йемайя означає "мати риб", що натякає на родючість богині, а також на її водну природу.