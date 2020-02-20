У звезды "Властелина колец" родился первенец

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом. Его супруга Метте-Мари Конгсвед родила известному актеру малыша. К сожалению, пол ребенка супруги пока не сообщают, так как ведут достаточно закрытый от прессы образ жизни. Об этом сообщает UsWeekly.

Отмечается, что жена Элайджи скрывала беременность, но неугомонные журналисты все-таки узнали об этом в июле 2019 года. Пара рассказала, что узнала, что Конгсвед беременна накануне Рождества.

Напомним, предполагают, что роман Элайджи с Метте-Мари начался во время съемок фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома", в которой актер получил главную роль, а девушка выступила одним из продюсеров. Впервые пара засветилась вместе в январе 2018 года в Калифорнии, а уже в феврале 2019-го Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед осуществили редкий выход на показе Rodarte.

Элайджа Вуд с беременной женой (Instagram)

Кстати, именно летом 2019 года Элайджа сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пока не известно, повлияло ли на это решение беременность Метте.

Напомним, что Элайджа Вуд сыграл в фильме "Властелин колец" роль Фродо Бэггинса.