Звезду ритм-н-блюза R. Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы: детали громкого дела

Известный американский R&B-певец и продюсер R. Kelly (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) приговорен к 30 годам тюремного заключения - артист ранее был осужден по федеральным обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Оглашение приговора

Прокуратура просила для 55-летнего Ар Келли срок более 25 лет лишения свободы, в то время как его адвокаты просили до 10 лет, аргументируя, что запрос прокуроров "равнозначен пожизненному заключению".

Жертвы жестокого обращения со стороны музыканта держались за руки и молились во время оглашения приговора судьей окружного суда США Энн Доннелли.

"Вы оставили за собой след из сломанных жизней", - сказала она R. Kelly.

При вынесении приговора Доннелли отметила, что при вынесении решения учитывала травматическое детство Келли - о чем рассказали адвокаты певца - что в юности он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны члена семьи и домовладельца.

"Это может объяснить, по крайней мере частично, что привело к вашему поведению... Это, безусловно, не оправдание", - заявила судья.

Фото: R. Kelly и судья на зарисовке при вынесении приговора

Дело R. Kelly

В сентябре 2021 года присяжные признали R. Kelly виновным по 9 пунктам, в том числе 1 обвинению в рэкете и 8 пунктам обвинения в нарушении Закона Манна, закона о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка обвинила певца в использовании своего статуса знаменитости, чтобы заманивать девочек, мальчиков и молодых женщин "для собственного сексуального удовлетворения".

Свидетели в ходе дачи показаний заявили, что R. Kelly подвергал их сексуальному и физическому насилию. Суд также заслушал людей, причастных к организации брака опального R&B-исполнителя в 1994 году с покойной певицей Алией, когда ей было всего 15 лет.

"Не такой монстр"

При этом адвокат музыканта Дженнифер Бонджин заявила, что ее клиент "признает, что он ущербный человек, но он не тот одномерный монстр, которого изображает правительство и СМИ".

Перед вынесением приговора суд заслушал показания семи жертв R. Kelly.

R. Kelly в зале суда (фото: Getty Images)

Что ожидает R. Kelly

Музыкант содержится в федеральном следственном изоляторе в Бруклине и, как ожидается, будет переведен обратно в Чикаго. Там в августе R. Kelly предстанет перед другим федеральным судом по обвинению в детской порнографии и воспрепятствовании.