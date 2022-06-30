Зірку ритм-н-блюзу R. Kelly засудили до 30 років в'язниці: деталі гучної справи

Відомий американський R&B-співак і продюсер R. Kelly (справжнє ім'я Роберт Сильвестр Келлі) засуджений до 30 років тюремного ув'язнення - артист раніше був засуджений за федеральними звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації.

Оголошення вироку

Прокуратура просила для 55-річного Ар Келлі термін понад 25 років позбавлення волі, в той час, як його адвокати просили до 10 років, аргументуючи, що запит прокурорів "рівнозначний довічному ув'язненню".

Жертви жорстокого поводження з боку музиканта трималися за руки і молилися під час оголошення вироку суддею окружного суду США Енн Доннеллі.

"Ви залишили за собою слід зі зламаних життів", - сказала вона R. Kelly.

При винесенні вироку Доннеллі зазначила, що при винесенні рішення враховувала травматичне дитинство Келлі - про що розповіли адвокати співака - що в юності він неодноразово піддавався сексуальному насильству з боку члена сім'ї та домовласника.

"Це може пояснити, принаймні частково, що призвело до вашої поведінки... Це, безумовно, не виправдання", - заявила суддя.

Фото: R. Kelly і суддя на замальовці при винесенні вироку

Справа R. Kelly

У вересні 2021 року присяжні визнали R. Kelly винним за 9 пунктами, у тому числі 1 звинуваченням в рекеті і 8 пунктами звинувачення в порушенні закону Манна, закону про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Прокуратура Східного округу Нью-Йорка звинуватила співака у використанні свого статусу знаменитості, щоб заманювати дівчаток, хлопчиків і молодих жінок "для власного сексуального задоволення".

Свідки в ході свідчень заявили, що R. Kelly піддавав їх сексуальному і фізичному насильству. Суд також заслухав людей, причетних до організації шлюбу опального R&B-виконавця в 1994 році з покійною співачкою Алією, коли їй було всього 15 років.

"Не такий монстр"

При цьому адвокат музиканта Дженніфер Бонджін заявила, що її клієнт "визнає, що він ущербна людина, проте він не той одновимірний монстр, якого зображує уряд і ЗМІ".

Перед винесенням вироку суд заслухав свідчення семи жертв R. Kelly.

R. Kelly в залі суду (фото: Getty Images)

Що очікує R. Kelly

Музикант перебуває у федеральному слідчому ізоляторі в Брукліні та, як очікується, буде переведений назад в Чикаго. Там у серпні R. Kelly постане перед іншим федеральним судом за звинуваченням у дитячій порнографії та перешкоджанні.