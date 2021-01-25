ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Звездный украинский рэпер показал видео на важную тему: зжирають нас, потрібно бути обережними

Автор: Styler

Известный украинский рэпер Freel, который ранее выпустил "коронавирусний" клип, порадовал поклонников новым видео на песню "Змія".

Этот трек - первый сингл из нового альбома звездного хип-хоп артиста. Сам музыкант признается: "Змія" - это размышления на важную тему о том, что важнее - путь к цели или сам результат.

"Когда-то мы с “На Відміну Від” (первая группа Фрила - ред.) остановились за шаг до цели и теперь я планирую учесть все свои ошибки. С этой песни начинается мой личный второй сезон, второй альбом. Новый альбом - всегда как новая жизнь, и я оставляю позади прошлое, как змея оставляет свою кожу. В клипе есть главное сокровище моего детства - до сих пор работающая кассета 2003 года с саундтреком к фильму “Восьмая миля”, который упоминается в песне", - комментирует Freel.

Режиссером клипа стала Аннет Кочиш, а автором инструментала в песне выступил украинский саундпродюсер Стас Черный, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, LAUD, Kalush и другими.


Текст песни "Змія":

Що важливіше? Твій шлях на гору чи коли
Ти підеш вище і врешті забереш Олімп
На його схилах там росте гіркий полин
І ти долізеш до вершин, тільки коли підеш all-in

Давай, лови! Люди цікавляться валютами
Слідкують, скільки долар був у січні, скільки в лютому?
Ідуть у інститути й академії — сказав ейчар: давай, вивчай
Та гірші демони — які зжирають час

Самые читаемые новости

Зжирають нас, потрібно бути обережними
Та ми самі себе обплутали мереживом
Але ти не переживай, ти не турбуйся
Все буде норм, допоки еірмакси на нозі, а еірподси в вусі

Ви в курсі, кого звільнили і кого назначили
Свободу Віллі, а для мене це не має значення
Свободу вільним ти не подаруєш аж ніяк
Хотів після восьмої милі стати Кроликом, а я змія

Вони мені казали: Фріл, забєй
А я читаю далі: за себе і за Бє
Так іноді хотілося забити на усе болт
Та я щосили мчу до цілі: Усейн Болт

Люди соромляться тіла, та не соромляться розума
Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми
Бережи змолоду слизову
Що ти заносиш у голову, що ти там злизуєш
Я розумію змій – тихо шепочу: тільки не Слізерін, тільки не Слізерін

Я відкину свою шкіру, в мене виросте нова
Я відчую, де є віра, а де просто лиш слова
Знаєш, в чому є різниця між "хребет" і "хробак" ?
Якщо реп це так просто – то на, візьми і злабай

Ранее Freel выпустил ироничный клип "Санітайзер", в котором высмеиваются различные "теории заговора" - например, про "чипизацию" населения или вред от 5G.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины музыка