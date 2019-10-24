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Звезда украинского шоу-бизнеса сбросила 30 кг после рождения сына

STYLERПерсоны    24.10.2019 - 15:57
Звезда украинского шоу-бизнеса сбросила 30 кг после рождения сына
Виктор Бронюк (фото: пресс-служба )

Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради того, чтобы похудеть

Виктор Бронюк рассказал, от чего ему пришлось отказаться, чтобы сбросить вес. Об этом он сообщил в программе "Ранок з Україною". По словам музыканта, в 2010-м году, когда родился его сын, он весил под 120 килограммов.

"Отработать концерт 2 часа, плюс баян, который весит 12,5 кг, вешаешь на себя и прыгаешь. Понял, что начинаю быстрее уставать" – признался Виктор Бронюк.

Тогда музыкант впервые взялся за свою внешность, чтобы быть здоровым. Теперь три раза в неделю вместе с женой ходит в спортзал. Впрочем, особой диеты не придерживается.

"Когда у меня спрашивают, как называется моя диета, говорю ПМЖ – попробуйте меньше жрать. Ешьте все, что хотите, но немного меньше", – рассказал артист.

Также Виктор полностью отказался от употребления алкогольных напитков. К комплексе с тренировками это дало хороший результат.

Звезда украинского шоу-бизнеса сбросила 30 кг после рождения сына

Как ранее мы писали, Маша Ефросинина откровенно рассказала о своем похудении. Телеведущая заявила, что причиной набора избыточного веса стал ее образ жизни, который повлиял на выработку гормона мелатонина.

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